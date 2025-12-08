Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un agente de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. Ideal

Detenido un hombre que robó con violencia un coche en Albolote

Tras sustraer el vehículo se dirigió a una gasolinera para desvalijarla

Ideal

Lunes, 8 de diciembre 2025, 11:40

La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la operación 'Trasmarin', a un varón de 46 años como presunto autor del robo de un ... coche con violencia e intimidación en Albolote y otro de robo con fuerza en una gasolinera, según ha informado el cuerpo en un comunicado de prensa.

