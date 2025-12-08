Detenido un hombre que robó con violencia un coche en Albolote

La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la operación 'Trasmarin', a un varón de 46 años como presunto autor del robo de un ... coche con violencia e intimidación en Albolote y otro de robo con fuerza en una gasolinera, según ha informado el cuerpo en un comunicado de prensa.

Los hechos ocurrieron el pasado día 9 de noviembre. A media tarde, el detenido junto a otros dos individuos abordaron al conductor de un turismo en las inmediaciones del polideportivo de la localidad de Albolote, lo sacaron del mismo por la fuerza y le robaron el coche. Posteriormente se desplazaron hasta una gasolinera próxima, pero la encontraron cerrada momentáneamente, por lo que procedieron a forzar la puerta de acceso y, tras acceder al interior, sustrajeron la máquina registradora, monedas de la máquina de lavado y artículos diversos.

Agentes de la Guardia Civil del Área de Investigación de Maracena se hicieron cargo de la investigación de estos robos. El vehículo sustraído fue recuperado dos días más tarde en una localidad del área metropolitana de Granada.

La investigación llevada a cabo por los agentes y el análisis de imágenes de cámaras de seguridad, hizo posible determinar la autoría de ambos robos. En colaboración con los agentes del Área de Investigación de Atarfe, la Guardia Civil procedió a la detención de uno de los implicados, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y otro de robo con fuerza.

El detenido, tras su puesta a disposición judicial, ha ingresado en prisión. Mientras, la investigación continúa abierta para proceder a la detención del resto de implicados en estos hechos.