Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Salazar, en la sala donde el PSOE celebra las reuniones de su ejecutiva, en una imagen de 2020

Se aviva el malestar en el PSOE por la gestión de las denuncias por acaso sexual contra Salazar

Las responsables territoriales de Igualdad piden acudir a la Fiscalía en una reunión telemática que concluye sin avances

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:15

Comenta

La tormenta interna provocada por la gestión del caso Salazar no amaina. La reunión telemática convocada anoche de urgencia por la secretaría de Igualdad, Pilar ... Bernabé, con las responsables de área de los territorios se saldó, según fuentes partícipes en el encuentro, de manera insatisfactoria y sin que muchas de ellas llegaran a tomar la palabra, por lo que Ferraz ha emplazado a una nueva cita, esta vez presencial, la semana próxima.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Cerro de San Miguel llora a Samba y denuncia la «inatención» de los servicios de emergencias
  2. 2 La alcaldesa de Cúllar denuncia la difusión de imágenes vejatorias falsas generadas con IA: «Es vomitivo»
  3. 3

    IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente
  4. 4 San Antón reabre con más espacio peatonal y nuevas jardineras
  5. 5 Dos detenidos por abandonar a su hija en un autobús de Granada a Bilbao
  6. 6 El carrusel de frentes fríos trae más lluvia y nieve a Granada
  7. 7 Así está el refugio Elorrieta tras su reforma
  8. 8 El Corte Inglés arrasa con la rebaja de su propio aceite de oliva virgen extra
  9. 9

    Los concejales del PSOE de Nevada quitarán a la alcaldesa del mismo partido «tras ocho meses de baja»
  10. 10

    Los vecinos del bloque de Atarfe que explotó por un laboratorio de droga siguen sin volver a sus casas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Se aviva el malestar en el PSOE por la gestión de las denuncias por acaso sexual contra Salazar

Se aviva el malestar en el PSOE por la gestión de las denuncias por acaso sexual contra Salazar