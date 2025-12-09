Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. EP

Alegría reconoce ahora que su comida con Salazar fue «un error»

La ministra dice que la cita con el exalto cargo de Moncloa, meses después de su cese por acoso sexual, «no tenía que haber producido»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 15:30

Comenta

Pilar Alegría entona ahora el 'mea culpa' por el almuerzo con Paco Salazar que hace apenas unas semanas, el 4 de noviembre, defendió como un ... encuentro «en el ámbito privado» con una pesona a la que conoce «desde hace tiempo». La Portavoz del Ejecutivo reconoció hoy que esa cita, que ha dado pábulo a las sospechas de que el PSOE ralentizó de manera premeditada el proceso abierto por su órgano antiacoso contra el exalto cargo de la Moncloa, cesado el pasado julio, fue «un error» y que «no tendría que haberse producido».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil apunta un supuesto blanqueo de capitales de la exalcaldesa de Maracena
  2. 2

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  3. 3

    La capital logra un solar en Norte que llevaba 47 años bloqueado
  4. 4 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería
  5. 5

    Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
  6. 6

    Arden dos vehículos en la calle Pintor Manuel Maldonado
  7. 7 Tres alcaldes granadinos son reconocidos por su solidaridad durante la dana
  8. 8 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  9. 9

    El 091 busca las guitarras robadas de 091
  10. 10 Las obras de una planta solar en Chimeneas descubren una necrópolis ibérica: «Es único en España»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Alegría reconoce ahora que su comida con Salazar fue «un error»

Alegría reconoce ahora que su comida con Salazar fue «un error»