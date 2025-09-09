La UGR recibe el visto bueno del Consejo de Universidades para el grado de IA a días de empezar el curso

La Comisión Permanente del Consejo de Universidades reunida este martes, 9 de septiembre, ha aprobado el grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de ... la Universidad de Granada (UGR). Contradice así a la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) que emitió un informe desfavorable en agosto al recurso presentado por la institución granadina tras el rechazo de finales del mes de junio. El Ministerio de Universidades ha tomado una decisión inédita contraria a la agencia dependiente de la Junta de Andalucía. Así, el Consejo de Universidades ha decidido por unanimidad «aceptar las reclamaciones presentadas en tiempo y forma por la Universidad de Granada con relación a la verificación del Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y por la Universidad de Granada y la Universidad de Jaén con relación a la verificación del Grado en Ingeniería Biomédica».

«Esta decisión, excepcional, se toma ante la constatación de la adecuación de los argumentos académicos planteados en sus respectivas reclamaciones por estas dos universidades en términos de asegurar la calidad global de los dos proyectos de Grado mencionados, en aquellos aspectos fundamentales de todo proyecto universitario de formación», señala la resolución de la Comisión Permanente del Consejo de Universidades. Por último, la comisión permanente insta a la Junta y las universidades de Granada y Jaén, dadas las fechas -el lunes comienza el curso académico- a que consensúen la temporalidad de inicio de actividad de los grados «para garantizar la calidad de la formación y los derechos del estudiantado»

La Comisión de Reclamaciones de Verificación y Acreditación de Planes de Estudios, dependiente del Consejo de Universidades, celebrada el martes 2 de septiembre, volvió a revisar los informes desfavorables a que las universidades de Granada y Jaén pudieran implantar los grados de IA y el de Ingeniería Biomédica emitidos por la Accua. Tuvo en consideración los argumentos de las universidades afectadas y decidió no aprobar dichos informes de la agencia andaluza, y los remitió de forma «excepcional» directamente para su valoración a la Comisión Permanente del Consejo de Universidades, que se reunió de nuevo este martes 9 de septiembre.

Han sido casi dos años de tramitación y demasiados contratiempos. La cronología oficial se remonta a diciembre de 2023 con la aprobación en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Universidad granadina de la propuesta de programación universitaria para el periodo 2025-2028, que fue remitida a la Junta el 29 de ese mismo mes.

La agencia andaluza ha rechazado por dos veces la propuesta del Grado de IA de la UGR, una vez en junio, y de nuevo en septiembre, tras el recurso de la Universidad granadina. En esta segunda ocasión, el Consejo de Universidades, decidió no avalar el informe de la Accua, en una actuación inédita.

Valoración de la UGR

La Universidad de Granada manifiesta su satisfacción ante la resolución adoptada hoy por la Comisión Permanente del Consejo de Universidades, que estima nuestra reclamación y aprueba la verificación del Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, y del Grado en Ingeniería Biomédica junto con la Universidad de Jaén, al considerar que los argumentos académicos presentados en nuestra reclamación han sido avalados y reconocidos favorablemente.

Asimismo, deseamos subrayar el carácter excepcional de esta decisión, circunstancia que confirma la solidez de la propuesta presentada por nuestra Universidad.

Atendiendo al sentido de la resolución, y al efecto de dar la adecuada información a los futuros estudiantes y sus familias, dada la coincidencia en el tiempo con el inicio del curso en los centros universitarios de impartición de ambos títulos y en aras de la excelencia académica y de garantizar los derechos del estudiantado, la Universidad de Granada, en el marco de sus competencias y en coordinación con la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación y la Universidad de Jaén, tal y como insta la Comisión Permanente, preparará a lo largo del presente curso académico los detalles necesarios para una implantación efectiva y exitosa de ambos títulos en el curso 2026/2027.

En este sentido, no queremos dejar pasar la ocasión para agradecer todo el trabajo realizado por las comisiones docentes, centros y departamentos implicados; y el apoyo recibido desde todas las instituciones, administraciones y agentes sociales de Granada y Melilla a lo largo de todo este proceso.

La Universidad de Granada se pone a disposición de la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación y de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) para seguir trabajando en la implantación de la Programación Universitaria 2025/2028 y para mejorar y fortalecer el Sistema Público Universitario Andaluz.