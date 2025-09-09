Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Edificio de la ETS de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la UGR. Ideal

La UGR recibe el visto bueno del Consejo de Universidades para el grado de IA a días de empezar el curso

El Ministerio de Universidades ha tomado una decisión inédita, contraria a la agencia dependiente de la Junta de Andalucía | La Universidad preparará los detalles para una implantación efectiva en el curso 2026-2027

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:10

La Comisión Permanente del Consejo de Universidades reunida este martes, 9 de septiembre, ha aprobado el grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de ... la Universidad de Granada (UGR). Contradice así a la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) que emitió un informe desfavorable en agosto al recurso presentado por la institución granadina tras el rechazo de finales del mes de junio. El Ministerio de Universidades ha tomado una decisión inédita contraria a la agencia dependiente de la Junta de Andalucía. Así, el Consejo de Universidades ha decidido por unanimidad «aceptar las reclamaciones presentadas en tiempo y forma por la Universidad de Granada con relación a la verificación del Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y por la Universidad de Granada y la Universidad de Jaén con relación a la verificación del Grado en Ingeniería Biomédica».

