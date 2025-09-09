El Gobierno señala que «esta situación se podría haber resuelto antes»

C. Á. Martes, 9 de septiembre 2025, 14:32 Comenta Compartir

Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, han señalado, tras aceptar la Comisión Permanente del Consejo de Universidades las reclamaciones «presentadas en tiempo y forma» por la Universidad de Granada con relación a la verificación del Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y por la Universidad de Granada y la Universidad de Jaén se podría haber resuelto de otra forma y «antes».

En un comunicado remitido a los medios, desde el ministerio se ha señalado que «ssta situación respecto de estas dos titulaciones la podría haber resuelto antes la Junta de Andalucía a través de su agencia de calidad, la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA)», que emitió por dos veces informe desfavorable, «pese a los argumentos académicos explicitados por las dos universidades andaluzas, que son muy sólidos».

Insiste en que, «de haber reconsiderado su decisión, esta situación se podría haber resuelto satisfactoriamente antes». Ahora, «ha tenido que ser la Comisión Permanente del Consejo de Universidades la que, de forma excepcional, resuelva esta situación garantizando la calidad de la docencia y asegurando los derechos del estudiantado».

En cuanto a cuándo debería ponerse en marcha el nuevo grado, la Comisión Permanente del Consejo de Universidades, a través de una comunicación enviada este martes a la Junta de Andalucía y a las Universidades de Granada y de Jaén, las «conmina, teniendo en consideración las fechas en las que se ha tomado esta decisión y la coincidencia con el inicio de la actividad académica en los centros universitarios con el estudiantado matriculado», a «consensuar la temporalidad de inicio de actividad de estos grados para garantizar la calidad de la formación y los derechos del estudiantado».