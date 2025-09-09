La UGR apuesta por implantar el nuevo grado el próximo curso para garantizar la excelencia y por respeto a los estudiantes
Desde la institucón señalan que «los argumentos académicos presentados en nuestra reclamación han sido avalados y reconocidos favorablemente»
R. I.
Martes, 9 de septiembre 2025, 14:17
La Universidad de Granada ha manifestado su «satisfacción» ante la resolución adoptada hoy por la Comisión Permanente del Consejo de Universidades, «que estima nuestra reclamación y aprueba la verificación del Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, y del Grado en Ingeniería Biomédica junto con la Universidad de Jaén», al considerar que «los argumentos académicos presentados en nuestra reclamación han sido avalados y reconocidos favorablemente».
MÁS INFORMACIÓN
- La Junta deja en manos de las universidades implantar los títulos este curso o el siguiente
- El Gobierno señala que «esta situación se podría haber resuelto antes»
- La UGR recibe el visto bueno del Consejo de Universidades para el grado de IA a días de empezar el curso
- Un camino de contratiempos para el grado en IA de la UGR que ha durado casi dos años
Asimismo, desea «subrayar el carácter excepcional de esta decisión», circunstancia que «confirma la solidez de la propuesta presentada por nuestra Universidad».
Atendiendo al sentido de la resolución, y al efecto de dar la «adecuada información a los futuros estudiantes y sus familias», dada la coincidencia en el tiempo con el inicio del curso en los centros universitarios de impartición de ambos títulos y «en aras de la excelencia académica y de garantizar los derechos del estudiantado», la Universidad de Granada, en el marco de sus competencias y en coordinación con la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación y la Universidad de Jaén, «tal y como insta la Comisión Permanente», preparará a lo largo del presente curso académico los detalles necesarios para una implantación efectiva y exitosa de ambos títulos en el curso 2026/2027.
En este sentido, «no queremos dejar pasar la ocasión para agradecer todo el trabajo realizado por las comisiones docentes, centros y departamentos implicados; y el apoyo recibido desde todas las instituciones, administraciones y agentes sociales de Granada y Melilla a lo largo de todo este proceso.
Desde la Universidad de Granada señalan que «se pone a disposición de la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación y de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) para seguir trabajando en la implantación de la Programación Universitaria 2025/2028 y para mejorar y fortalecer el Sistema Público Universitario Andaluz».
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.