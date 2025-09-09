La UGR apuesta por implantar el nuevo grado el próximo curso para garantizar la excelencia y por respeto a los estudiantes Desde la institucón señalan que «los argumentos académicos presentados en nuestra reclamación han sido avalados y reconocidos favorablemente»

La Universidad de Granada ha manifestado su «satisfacción» ante la resolución adoptada hoy por la Comisión Permanente del Consejo de Universidades, «que estima nuestra reclamación y aprueba la verificación del Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, y del Grado en Ingeniería Biomédica junto con la Universidad de Jaén», al considerar que «los argumentos académicos presentados en nuestra reclamación han sido avalados y reconocidos favorablemente».

Asimismo, desea «subrayar el carácter excepcional de esta decisión», circunstancia que «confirma la solidez de la propuesta presentada por nuestra Universidad».

Atendiendo al sentido de la resolución, y al efecto de dar la «adecuada información a los futuros estudiantes y sus familias», dada la coincidencia en el tiempo con el inicio del curso en los centros universitarios de impartición de ambos títulos y «en aras de la excelencia académica y de garantizar los derechos del estudiantado», la Universidad de Granada, en el marco de sus competencias y en coordinación con la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación y la Universidad de Jaén, «tal y como insta la Comisión Permanente», preparará a lo largo del presente curso académico los detalles necesarios para una implantación efectiva y exitosa de ambos títulos en el curso 2026/2027.

En este sentido, «no queremos dejar pasar la ocasión para agradecer todo el trabajo realizado por las comisiones docentes, centros y departamentos implicados; y el apoyo recibido desde todas las instituciones, administraciones y agentes sociales de Granada y Melilla a lo largo de todo este proceso.

Desde la Universidad de Granada señalan que «se pone a disposición de la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación y de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) para seguir trabajando en la implantación de la Programación Universitaria 2025/2028 y para mejorar y fortalecer el Sistema Público Universitario Andaluz».