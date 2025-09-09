Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El catedrático Francisco Herrera (d) y el rector de la UGR, Pedro Mercado (c). Ideal

La UGR apuesta por implantar el nuevo grado el próximo curso para garantizar la excelencia y por respeto a los estudiantes

Desde la institucón señalan que «los argumentos académicos presentados en nuestra reclamación han sido avalados y reconocidos favorablemente»

R. I.

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:17

La Universidad de Granada ha manifestado su «satisfacción» ante la resolución adoptada hoy por la Comisión Permanente del Consejo de Universidades, «que estima nuestra reclamación y aprueba la verificación del Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, y del Grado en Ingeniería Biomédica junto con la Universidad de Jaén», al considerar que «los argumentos académicos presentados en nuestra reclamación han sido avalados y reconocidos favorablemente».

MÁS INFORMACIÓN

Asimismo, desea «subrayar el carácter excepcional de esta decisión», circunstancia que «confirma la solidez de la propuesta presentada por nuestra Universidad».

Atendiendo al sentido de la resolución, y al efecto de dar la «adecuada información a los futuros estudiantes y sus familias», dada la coincidencia en el tiempo con el inicio del curso en los centros universitarios de impartición de ambos títulos y «en aras de la excelencia académica y de garantizar los derechos del estudiantado», la Universidad de Granada, en el marco de sus competencias y en coordinación con la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación y la Universidad de Jaén, «tal y como insta la Comisión Permanente», preparará a lo largo del presente curso académico los detalles necesarios para una implantación efectiva y exitosa de ambos títulos en el curso 2026/2027.

En este sentido, «no queremos dejar pasar la ocasión para agradecer todo el trabajo realizado por las comisiones docentes, centros y departamentos implicados; y el apoyo recibido desde todas las instituciones, administraciones y agentes sociales de Granada y Melilla a lo largo de todo este proceso.

Desde la Universidad de Granada señalan que «se pone a disposición de la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación y de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) para seguir trabajando en la implantación de la Programación Universitaria 2025/2028 y para mejorar y fortalecer el Sistema Público Universitario Andaluz».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada
  2. 2

    Moraleda pide justicia tras la muerte de uno de sus vecinos
  3. 3

    Toda la información del corte de la A-44 a partir de este martes por las obras en el viaducto de Rules
  4. 4

    La empresa granadina que comenzó fabricando pegatinas y ahora lleva comunicación, publicidad y una finca para eventos
  5. 5 Las fotografías antiguas de Granada que esconde la famosa Harvard
  6. 6

    Telefónica refuerza Granada como capital tecnológica con un centro único en España
  7. 7 Carrefour y Coosur se unen para dejar el litro de aceite de oliva en solo 3,14 euros
  8. 8 La familia que ha enseñado inglés a cien mil granadinos
  9. 9 Detenido por entrar a robar en un centro religioso de Granada
  10. 10

    La reforma en Los Cármenes se iniciará en primavera de 2026, según Iglesias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La UGR apuesta por implantar el nuevo grado el próximo curso para garantizar la excelencia y por respeto a los estudiantes

La UGR apuesta por implantar el nuevo grado el próximo curso para garantizar la excelencia y por respeto a los estudiantes