Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El catedrático Francisco Herrera y el rector de la UGR, Pedro Mercado, tras conocerse el veredicto de Accua. R. I.

Un camino de contratiempos para el grado en IA de la UGR que ha durado casi dos años

El proceso ha acumulado una variedad de capítulos hasta llegar a un final insólito

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:11

La película, serial o libro, cualquiera sirve para definir esta situación, sobre el proceso de verificación del grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial ... y el grado en Ingeniería Biomédica para incorporarlos a la oferta académica de la Universidad de Granada (UGR) parecía no tener fin. Ha acumulado capítulos insólitos hasta la decisión final de este martes, cuando la UGR ha recibido el visto bueno a escasos días de empezar el curso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada
  2. 2

    Moraleda pide justicia tras la muerte de uno de sus vecinos
  3. 3

    Toda la información del corte de la A-44 a partir de este martes por las obras en el viaducto de Rules
  4. 4

    La empresa granadina que comenzó fabricando pegatinas y ahora lleva comunicación, publicidad y una finca para eventos
  5. 5

    Telefónica refuerza Granada como capital tecnológica con un centro único en España
  6. 6 Las fotografías antiguas de Granada que esconde la famosa Harvard
  7. 7 Carrefour y Coosur se unen para dejar el litro de aceite de oliva en solo 3,14 euros
  8. 8 Cúllar denuncia pintadas e insultos contra la alcaldesa y su Policía Local
  9. 9 La familia que ha enseñado inglés a cien mil granadinos
  10. 10 Detenido por entrar a robar en un centro religioso de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un camino de contratiempos para el grado en IA de la UGR que ha durado casi dos años

Un camino de contratiempos para el grado en IA de la UGR que ha durado casi dos años