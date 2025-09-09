La Junta deja en manos de las universidades implantar los títulos este curso o el siguiente Las universidades de Granada y Jaén serán las que finalmente tendrán la última palabra para la activación de estos grados

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha convocado para el próximo 11 de septiembre un Consejo Andaluz de Universidades (CAU) extraordinario para dar el visto bueno a la implantación en el curso 2025/2026 del título de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada (UGR) y del de Ingeniería Biomédica de esta institución en coordinación con la Universidad de Jaén (UJA), paso previo a su posterior aprobación en Consejo de Gobierno. Así lo ha anunciado el secretario general de Universidades de la Junta, Ramón Herrera, tras conocer que la Comisión Permanente del Consejo de Universidades, órgano dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha resuelto favorablemente la verificación de ambas enseñanzas tras los recursos presentados por la UGR por la negativa emitida por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA).

Herrera ha asegurado que el CAU se ha convocado de forma urgente para asegurar con todas las garantías la implantación de las dos titulaciones en el actual curso 2025/2026, aunque ha aclarado que, en cualquier caso, la decisión de impartirlas en este año académico dependerá de la UGR y la UJA, toda vez que la Consejería de Universidad respetará la decisión que adopten.

Además de cumplir con este trámite obligatorio para la puesta en marcha de cualquier enseñanza, desde la Consejería de Universidad se ha recordado que también tiene todo el procedimiento administrativo listo en el Distrito Único Andaluz (DUA) para adjudicar las plazas de ambos grados. «En la fase de preinscripción de matrícula ya se adecuó el sistema informático para que se pudieran solicitar las dos carreras de forma provisional y ya se tiene diseñada una hoja de ruta para que el próximo viernes, 12 de septiembre, se puedan publicar las listas de adjudicación con los interesados», ha añadido.

De este modo, aquellos estudiantes que hubieran incluido en su preinscripción inicial los títulos mencionados podrían optar por permanecer en el destino que ya tuviesen adjudicado o incorporarse a los grados de IA e Ingeniería Biomédica.

El secretario general de Universidades también ha querido subrayar que la decisión adoptada por la Comisión Permanente del Consejo de Universidades pone de manifiesto lo que desde siempre se ha mantenido desde la Junta de Andalucía, que es el propio Ministerio de Ciencia el que tiene la última palabra en la verificación de las titulaciones universitarias, ya que los informes emitidos por las agencias de calidad autonómicas no tienen carácter vinculante.

En este caso, tras la resolución técnica inicial de carácter negativo dada por ACCUA el pasado 25 de junio, el Consejo de Universidades ratificó la misma informando desfavorablemente dos días después, el 27 de junio. Sin embargo, su respuesta ahora al recurso de la UGR ha sido positiva sin asumir el sentido negativo de los informes presentados por la Comisión de Reclamaciones de la Agencia ACCUA.

Ante esta situación que obliga a acelerar los trámites y plazos, Ramón Herrera ha lamentado que el Ministerio de Ciencia no diera su visto bueno en la fase inicial de verificación a finales de junio, «una postura que hubiera permitido trabajar con mayor margen de maniobra, tanto a la Junta de Andalucía como a las universidades».

La Junta de Andalucía siempre ha estado al margen de este proceso

Por otro lado, Herrera ha incidido en que la evaluación de los nuevos títulos es un proceso técnico llevado a cabo por comisiones técnicas independientes integradas por profesorado externo al sistema universitario andaluz, seleccionado por su prestigio académico. «La Junta, ni en este caso ni en las verificaciones de otros planes de estudio, nunca ha formado parte de dichas comisiones y nunca ha interferido en sus decisiones.

Desde el Ejecutivo autonómico siempre hemos respetado la independencia del proceso y hemos acatado lo acordado por ACCUA», ha apostillado Herrera.

Asimismo, el secretario general de Universidades ha subrayado que desde la Consejería «siempre hemos demostrado voluntad de colaboración y hemos tratado de dar soluciones en todo este proceso», acelerando plazos y dando la oportunidad de volver a presentar las solicitudes de verificación nuevamente en septiembre.