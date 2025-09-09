Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado. Ideal
Pedro Mercado | Rector de la UGR

«Estamos satisfechos porque hemos hecho valer nuestras razones»

El rector de la UGR, Pedro Mercado, respira tranquilo tras la aprobación de los grados en IA y en Ingeniería Biomédica

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Martes, 9 de septiembre 2025, 17:51

El rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado, mostró este martes, día 9 de septiembre, su «satisfacción» y también «tranquilidad» porque la decisión ... de la Comisión Permanente del Consejo Universidades haya venido a «avalar que los argumentos, la solidez y la calidad de la propuesta tenían suficientes razones para ser aprobados y verificar los títulos».

