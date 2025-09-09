«Estamos satisfechos porque hemos hecho valer nuestras razones»

El rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado, mostró este martes, día 9 de septiembre, su «satisfacción» y también «tranquilidad» porque la decisión ... de la Comisión Permanente del Consejo Universidades haya venido a «avalar que los argumentos, la solidez y la calidad de la propuesta tenían suficientes razones para ser aprobados y verificar los títulos».

Tanto el de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial como el de Ingeniería Biomédica. Insistía en que tenían, en la institución, «esa sensación de estar satisfechos, tranquilos y al mismo tiempo responsables para implementar ese título con la calidad y con excelencia».

Hacía esta valoración poco después de conocer la decisión de la Comisión Permanente del Consejo de Universidades. Participó con lo que le solicitaron de manera virtual. Era un alivio ayer en el Rectorado granadino haber recibido este veredicto. No tendrán que volver a solicitar la verificación. «Mucha tranquilidad. Creo que, además, con esta decisión se cierra capítulo, por decirlo de alguna manera», comentó el rector.

El mandatario de la institución universitaria granadina, una entidad que en 2031 cumplirá quinientos años, defendió que «son apuestas estratégicas muy importantes en el ámbito tecnológico en Granada y en Melilla». El título en IA se presentó con el aval de contribuir al desarrollo de la provincia y la región. Con la fortaleza de la UGR en el ámbito de la inteligencia artificial con investigadores de impacto internacional y unas posiciones destacadas en rankings en el ámbito nacional e internacional.

Mercado esgrimió que el grado en IA al igual que el de Ingeniería Biomédica, en este caso con la Universidad de Jaén, lo implantarán en el curso 2026-2027. Podrán hacerlo, según expuso con «la tranquilidad, con la planificación, con los recursos y sobre todo con todos los procesos de preinscripción para empezar el curso con la fuerza que deben comenzar esas titulaciones».

Hay que reseñar que para el año académico 2025-2026 llegó a ofertarse en el Distrito Único Andaluz condicionado y lo llegaron a pedir más de mil estudiantes en la UGR. Al ser rechazado por Accua no se adjudicaron plazas. Ofertaban en el título de IA setenta matrículas en Granada y el mismo número en Melilla. «Esa es nuestra propuesta y así lo vamos a defender porque creo que es lo razonable», ensalzó en relación a comenzar los estudios en septiembre de 2026.

El rector señaló que la Comisión Permanente del Consejo de Universidades ha valorado las razones «de peso» que «nosotros habíamos expuesto». Apuntó que expusieron cuestiones académicas. «Hemos hecho valer nuestras razones», subrayó sin querer entrar a valorar cuestiones políticas.

El mandatario universitario apuesta por seguir mirando al futuro porque «tenemos muchas cuestiones importantes». En relación a la programación académica apuntó que seguirán apostando por titulaciones tecnológicas. Confirmó que solicitarán este curso la verificación del grado en Ingeniería en Tecnología Industriales y de los Materiales. Y en el ámbito de las Humanidades el de Industria del español, que «creo que va a ser un grado innovador en España y estamos muy contentos de poder coordinarlo con la Universidad de Alcalá de Henares» y la de Salamanca.