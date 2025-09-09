Instituciones y empresarios celebran la luz verde del Grado en IA, aunque lamentan que llegue tarde

El Grado en Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada ha conseguido finalmente el visto bueno. Tras un verano repleto de incógnitas, la luz verde ... se ha encendido en el último momento. Una noticia que instituciones y empresarios granadinos no han dudado en aplaudir, aunque lamentan que haya llegado tarde, a las puertas del nuevo curso.

En cualquier caso, la aprobación de esta nueva carrera «nos fortalece y ayuda en el camino emprendido para posicionar a Granada como un referente en el ámbito tecnológico», ha trasladado a IDEAL el presidente de la Diputación Provincial de Granada, Francis Rodríguez. En este sentido, ha insistido en que se aprovechen las sinergias entre las instituciones, el talento local y los recursos estratégicos disponibles.

Asimismo, el presidente ha asegurado que, de forma paralela, la Diputación seguirá trabajando para que Granada no deje de avanzar en materia de innovación, investigación y desarrollo. Para ello, se promoverán «iniciativas que redunden en el bienestar y el progreso de nuestra sociedad», ha concluido Rodríguez.

La alcaldesa del Ayuntamiento de Granada, Marifrán Carazo, también lo ha celebrado. A través de su perfil en la red social X (antes Twitter), la regidora ha compartido lo siguiente: «Buena noticia para nusetra ciudad y la UGR que nos permite seguir fortaleciendo juntos el liderazgo académico, social y económico de Granada en los ámbitos de la IA y la Biotecnología, a través de la formación».

Un curso completo «perdido»

Desde Cámara Granada y Confederación Granadina de Empresarios han mostrado su satisfacción por la «sensibilidad» del Consejo de Universidades, que además de validar la propuesta de la UGR ha aprobado el Grado en Ingeniería Biomédica en la Universidad de Jaén, ambos «estratégicos para el desarrollo de Granada». No obstante, han reiterado su malestar por que esta «incomprensible» situación no se haya resuelto en el ámbito andaluz.

Esto ha obligado a retrasar un año su puesta en marcha. «Perder un curso completo en un ámbito en el que todo evoluciona rápido es un duro contratiempo», han advertido los empresarios, que, a pesar de todo, están convencidos de que Granada «seguirá demostrando su liderazgo en este terreno».