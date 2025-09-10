Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Facultad de Ingenierías Informática y de Telecomunicaciones. Pepe Marín

292 estudiantes siguen interesados en cursar el grado en IA en la UGR este curso

La Universidad granadina tras recibir la verificación del Consejo de Universidades ha informado que implantará este título en el 2026-2027

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:36

Hay 292 estudiantes que han manifestado en el Distrito Único Andaluz (DUA) su interés en cursar el grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial ... en la Universidad de Granada (UGR). Aún con el recurso por el informe desfavorable de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) siendo negativo. Estos datos son del día 4 de septiembre. Este martes, 9 de septiembre, fue cuando la Comisión Permanente del Consejo de Universidades verificó el grado en IA y el grado en Ingeniería Biomédica.

