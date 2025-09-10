292 estudiantes siguen interesados en cursar el grado en IA en la UGR este curso

Hay 292 estudiantes que han manifestado en el Distrito Único Andaluz (DUA) su interés en cursar el grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial ... en la Universidad de Granada (UGR). Aún con el recurso por el informe desfavorable de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) siendo negativo. Estos datos son del día 4 de septiembre. Este martes, 9 de septiembre, fue cuando la Comisión Permanente del Consejo de Universidades verificó el grado en IA y el grado en Ingeniería Biomédica.

Hasta el momento, hay 292 que han mostrado su interés en el título en IA en Granada para estudiarlo en el curso 2025-2026 para 70 plazas que se ofertaron de forma condicionada. 85 de ellos lo mantienen como primera preferencia. En Ingeniería Biomédica son 426 para 60 plazas. 227 para las 30 plazas de Granada y 199 para las 30 plazas en Jaén, en el campus de Linares. Según los datos facilitados por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. La Junta ha explicado que en DUA se les pregunta, a los estudiantes, si seguirían optando por matricularse en la titulación que habían elegido en su preinscripción. Y estos han sido en este título, se hace en todos, los que han mostrado su interés.

El 25 de junio, antes de que el día 29 se conociera que el informe para el grado en IA era negativo (se ofertó condicionado), la UGR informó que habían recibido estos estudios 1.121 solicitudes. Las peticiones en primera y segunda preferencia eran 368.

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha convocado para este jueves, 11 de septiembre, un Consejo Andaluz de Universidades (CAU) extraordinario para dar el visto bueno a la implantación en el curso 2025-2026 del título de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada (UGR) y del de Ingeniería Biomédica de esta institución en coordinación con la Universidad de Jaén (UJA), paso previo a su posterior aprobación en Consejo de Gobierno.

La institución universitaria granadina y la jienense anunciaron este mismo martes que implantarán estos grados en el curso 2026-2027. Hay que recordar que en la UGR el curso comienza este mismo lunes, día 15 de septiembre. En Jaén ya han iniciado las clases.