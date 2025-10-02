Trata de esquivar las cámaras de la ZBE de Granada cambiando su matrícula y se lleva 6.000 euros de multa Quiso convertir un seis en un ocho con cinta aislante pero la jugada le salió mal y ha sido sancionada por la Policía Local

Carlos Balboa Granada Jueves, 2 de octubre 2025, 13:20 | Actualizado 13:26h. Comenta Compartir

La zona de bajas emisiones se instauró en Granada el pasado miércoles 1 de octubre. En la jornada de su puesta en marcha hubo normalidad en la circulación y ninguna incidencia relevante, pero el Ayuntamiento avisó al mismo tiempo que el primer mes de funcionamiento se pondrá un máximo de una multa por conductor. Pues bien, una mujer de las que ya ha sido sancionada no ha estado muy avispada. Aunque ella creía que sí.

La Policía Local de la capital ha dado a conocer el caso este mismo jueves, esto es, 24 horas después de la llegada de la ZBE. «¡Atención, 'genios' del Art Attack!», anuncian para informar de lo sucedido. Y lo que viene a continuación sorprende a propios y extraños.

La conductora quiso modificar su matrícula y lo hizo de la forma más chapucera posible: usando cinta aislante para convertir el número 6 en un 8. Evidentemente, la titular del vehículo no se salió con la suya y fue captada por las cámaras de tráfico en un carga y descarga.

¿El resultado? Ha sido multada con 6.000 euros y se le han restado seis puntos del carnet de conducir. La Policía informa también de que este comportamiento, que la propia infractora reconoció, puede incurrir en posible sanción penal de hasta tres años de prisión en caso de que la alteración fuera sustancial, en base al artículo 392.