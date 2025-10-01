Tranquilidad en los accesos a Granada en las primeras horas de la zona de bajas emisiones
Desde este miércoles los vehículos de otros municipios que no cumplan unos requisitos mínimos serán multados si entran a la capital
Granada
Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:53
La zona de bajas emisiones ya funciona al 100% en Granada y la tranquilidad ha sido la nota dominante en estas primeras horas en los accesos a la capital. La Policía Local ha estado controlando las zonas en las que podía haber algo más de atasco, aunque la normalidad ha imperado.
Hay que recordar que desde este miércoles los vehículos matriculados en municipios de fuera de la capital que accedan a la ciudad tendrán que cumplir unos requisitos mínimos para no ser multados. Aquellos que paguen su impuesto de circulación fuera y cuyos coches no cuenten con las etiquetas O, Eco, C o B no podrán entrar a Granada a no ser que estén dentro de alguna de las excepciones marcadas en la normativa o que deje el coche en uno de los parking habilitados al menos durante una hora.
Las cámaras están en marcha y los agentes informan y resuelven dudas desde esta mañana en diferentes puntos de acceso.
Tras meses de trabajo, hoy por fin la ZBE es una realidad. El Ayuntamiento; que cumple con una normativa europea en la puesta en marcha de estas restricciones, pretende con ello mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación reduciendo la circulación de vehículos antiguos.
