La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

Carazo resalta la ausencia de incidencias en la primera jornada de ZBE y agradece la colaboración ciudadana

La alcaldesa ha resaltado que el régimen sancionador será progresivo y que se continuará informando y analizando excepciones

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:14

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha asegurado que el arranque de la zona de bajas emisiones, cuyo régimen sancionador se ha puesto en marcha este miércoles ha transcurrido con normalidad.

Ana Agudo, concejal de Movilidad, y Jorge Saavedra, portavoz del equipo de Gobierno municipal, se han trasladado hasta el puesto de control de la Policía Local para seguir el inicio de la entrada en vigor de la ZBE, según ha precisado Carazo, que ha reiterado que no ha habido incidencias.

La alcaldesa ha recordado que desde hace casi un año se viene informando a los ciudadanos de que el 1 de octubre empezaría a funcionar la ZBE, lo que ha contribuido a esa tranquilidad inicial.

Además, ha dicho que durante este primer mes la implantación será progresiva y se hará de la mano de la sociedad granadina. En este punto ha afirmado que se continuará haciendo una labor informativa y se seguirán tramitando las autorizaciones para aquellos que están dentro de las excepciones que contempla la normativa.

«El objetivo no es tenerlo al 100% ya y todos los días con esas cámaras que nos ayudan a vigilar, sino que sólo se va a sancionar en una ocasión en este primer mes», ha dicho, al tiempo que ha indicado que se seguirán valorando situaciones particulares.

En este sentido, ha dejado claro que no existe un afán recaudatorio detrás de esta implantación, y que precisamente por eso se ha hecho de manera paulatina.

En cualquier caso, la alcaldesa se ha mostrado contenta con la puesta en marcha y ha recordado que la zona de bajas emisiones debería haber estado activa desde hace tiempo. Ha agradecido la colaboración ciudadana y ha reiterado que el objetivo es mejorar la calidad del aire.

Además, ha agradecido la colaboración a la Junta a través del Consorcio de Transporte Metropolitano que ha reforzado las líneas para dar mayor servicio, al igual que con la mayor frecuencia en el metro.

