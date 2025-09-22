Todo lo que debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada

6

¿Es obligatorio llevar la pegatina distintiva en el vehículo? La respuesta es no. El control del cumplimiento de esta normativa se hace a través de una red de cámaras, no con agentes de policía físicos. Así que lo que se analizará es la matrícula. La pegatina no es ni obligatoria ni necesaria.

Necesito ir al hospital o a una farmacia, ¿cómo puedo hacerlo sin que me multen? ¿Necesito un justificante previo? La respuesta es no. Estas son algunas de las exenciones que contempla la normativa. En la página web de Movilidad se explican los trámites a seguir para evitar una sanción si el vehículo con el que accedes a la zona restringida no cumple los requisitos. Pero no es necesario hacer la gestión antes de entrar en la ciudad: el ciudadano tiene una semana para hacer el papeleo, online o de forma presencial, que justifique su acceso a Granada.

Voy en moto, ¿puedo entrar a la zona de bajas emisiones? La normativa no excluye a las motocicletas. Y además, los conductores de estos vehículos deben tener en cuenta que las cámaras de control están colocadas de forma que pueden captar las matrículas traseras. Por tanto, deben cumplir las mismas condiciones.

Tengo un garaje alquilado en Granada capital, ¿estoy exento de sanciones? No. Sólo aquellas personas que tengan un garaje en propiedad y lo hayan registrado previamente en el Ayuntamiento tendrán permiso para acceder desde su lugar de procedencia a esa plaza de aparcamiento. Si la plaza está alquilada, no se incluye en las exenciones.

Tengo más de 67 años y mi vehículo no cumple los requisitos ambientales, ¿puedo entrar a la ZBE? Sí. Para las personas de más de 67 años existe una exención. Tienen que realizar los trámites antes del 1 de octubre para que su vehículo esté registrado. Pero el vehículo sólo podrá ser utilizado por el titular del mismo.

Trabajo en Granada capital, pero vivo fuera. ¿Puedo acudir con mi vehículo aunque no tenga el distintivo ambiental exigido? Depende de tu umbral de renta. Las personas con un contrato laboral en la capital que cobren como máximo dos veces el IPREM sí tendrán permiso para acceder. Pero aquellos cuyos ingresos sean superiores, no estarán exentos de cumplir la normativa. En este caso, será necesaria una declaración responsable y presentar el contrato. Puedes tramitarlo a través del área de Movilidad.

16.800€

Dos veces el IPREM actual

