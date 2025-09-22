Todo lo que debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada
¿Puedo ir en coche al médico? ¿Y si quiero entrar a un parking? ¿Está vigente los fines de semana?
Rebeca Alcántara, Cristina Ramos y Carlos Valdemoros
Granada
Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:55
A partir del 1 de octubre entrará en vigor el régimen sancionador de la zona de bajas emisiones de Granada. ¿Esto qué quiere decir? Que los coches contaminantes que no estén empadronados en la capital tendrán restricciones: no podrán entrar a la ciudad salvo casos excepcionales. El objetivo es reducir la polución en la ciudad. Para mejorar la calidad del aire -y evitar las sanciones- te proponemos algunas de las preguntas y respuestas más comunes, y algunos casos prácticos para resolver tus dudas.
1
¿Cuál es la zona de bajas emisiones?
La respuesta es sencilla: todo el término municipal de Granada. Las únicas excepciones, por estar en zona limítrofe, son el Hospital del PTS y el de Vithas. En total, abarca una superficie de 23,55 kilómetros cuadrados.
1
¿Cuál es la zona de bajas emisiones?
La respuesta es sencilla: todo el término municipal de Granada. Las únicas excepciones, por estar en zona limítrofe, son el Hospital del PTS y el de Vithas. En total, abarca una superficie de 23,55 kilómetros cuadrados.
1
¿Cuál es la zona de bajas emisiones?
La respuesta es sencilla: todo el término municipal de Granada. Las únicas excepciones, por estar en zona limítrofe, son el Hospital del PTS y el de Vithas. En total, abarca una superficie de 23,55 kilómetros cuadrados.
1
¿Cuál es la zona de bajas emisiones?
La respuesta es sencilla: todo el término municipal de Granada. Las únicas excepciones, por estar en zona limítrofe, son el Hospital del PTS y el de Vithas. En total, abarca una superficie de 23,55 kilómetros cuadrados.
2
¿Cómo puedo entrar a ella?
Lo básico: si tu coche está empadronado en Granada, puedes moverte por la ciudad, salvo por las habituales calles restringidas, con normalidad.
3
Resido en Granada, ¿eso me vale para circular por la ZBE?
No. Aunque vivas en Granada y estés empadronado en la capital, es tu coche el que debe tener domicilio fiscal en
la ciudad.
4
¿Y si mi vehículo no está inscrito en Granada?
Si no pagas tu impuesto en la capital, solo puedes entrar si tu vehículo está entre los menos contaminantes.
5
¿Qué distintivo ambiental tiene mi vehículo?
Lo primero que tiene que hacer el ciudadano es averiguar cuál es el distintivo de su vehículo. Para saberlo basta con consultarlo a través de la web de la Dirección General de Tráfico, donde introduciendo la matrícula se le indicará. El enlace también puede encontrarlo en la página web de Movilidad del Ayuntamiento.
Los vehículos con distintivo B, C, ECO o 0 emisiones no tendrán limitaciones. También puedes consutarlo aquí:
2
¿Cómo puedo entrar a ella?
Lo básico: si tu coche está empadronado en Granada, puedes moverte por la ciudad, salvo por las habituales calles restringidas, con normalidad.
3
Resido en Granada, ¿eso me vale para circular por la ZBE?
No. Aunque vivas en Granada y estés empadronado en la capital, es tu coche el que debe tener domicilio fiscal en
la ciudad.
4
¿Y si mi vehículo no está inscrito en Granada?
Si no pagas tu impuesto en la capital, solo puedes entrar si tu vehículo está entre los menos contaminantes.
5
¿Qué distintivo ambiental tiene mi vehículo?
Lo primero que tiene que hacer el ciudadano es averiguar cuál es el distintivo de su vehículo. Para saberlo basta con consultarlo a través de la web de la Dirección General de Tráfico, donde introduciendo la matrícula se le indicará. El enlace también puede encontrarlo en la página web de Movilidad del Ayuntamiento.
Los vehículos con distintivo B, C, ECO o 0 emisiones no tendrán limitaciones. También puedes consutarlo aquí:
2
¿Cómo puedo entrar a ella?
Lo básico: si tu coche está empadronado en Granada, puedes moverte por la ciudad, salvo por las habituales calles restringidas, con normalidad.
3
Resido en Granada, ¿eso me vale para circular por la ZBE?
No. Aunque vivas en Granada y estés empadronado en la capital, es tu coche el que debe tener domicilio fiscal en la ciudad.
4
¿Y si mi vehículo no está inscrito en Granada?
Si no pagas tu impuesto en la capital, solo puedes entrar si tu vehículo está entre los menos contaminantes.
5
¿Qué distintivo ambiental tiene mi vehículo?
Lo primero que tiene que hacer el ciudadano es averiguar cuál es el distintivo de su vehículo. Para saberlo basta con consultarlo a través de la web de la Dirección General de Tráfico, donde introduciendo la matrícula se le indicará. El enlace también puede encontrarlo en la página web de Movilidad del Ayuntamiento.
Los vehículos con distintivo B, C, ECO o 0 emisiones no tendrán limitaciones. También puedes consutarlo aquí:
2
¿Cómo puedo entrar a ella?
Lo básico: si tu coche está empadronado en Granada, puedes moverte por la ciudad, salvo por las habituales calles restringidas, con normalidad.
3
Resido en Granada, ¿eso me vale para circular por la ZBE?
No. Aunque vivas en Granada y estés empadronado en la capital, es tu coche el que debe tener domicilio fiscal en la ciudad.
4
¿Y si mi vehículo no está inscrito en Granada?
Si no pagas tu impuesto en la capital, solo puedes entrar si tu vehículo está entre los menos contaminantes.
5
¿Qué distintivo ambiental tiene mi vehículo?
Lo primero que tiene que hacer el ciudadano es averiguar cuál es el distintivo de su vehículo. Para saberlo basta con consultarlo a través de la web de la Dirección General de Tráfico, donde introduciendo la matrícula se le indicará. El enlace también puede encontrarlo en la página web de Movilidad del Ayuntamiento.
Los vehículos con distintivo B, C, ECO o 0 emisiones no tendrán limitaciones. También puedes consutarlo aquí:
6
¿Es obligatorio llevar la pegatina distintiva en el vehículo?
La respuesta es no. El control del cumplimiento de esta normativa se hace a través de una red de cámaras, no con agentes de policía físicos. Así que lo que se analizará es la matrícula. La pegatina no es ni obligatoria
ni necesaria.
7
Necesito ir al hospital o a una farmacia, ¿cómo puedo hacerlo sin que me multen? ¿Necesito un justificante previo?
La respuesta es no. Estas son algunas de las exenciones que contempla la normativa. En la página web de Movilidad se explican los trámites a seguir para evitar una sanción si el vehículo con el que accedes a la zona restringida no cumple los requisitos. Pero no es necesario hacer la gestión antes de entrar en la ciudad: el ciudadano tiene una semana para hacer el papeleo, online o de forma presencial, que justifique su acceso a Granada.
8
Voy en moto, ¿puedo entrar a la zona de bajas emisiones?
La normativa no excluye a las motocicletas. Y además, los conductores de estos vehículos deben tener en cuenta que las cámaras de control están colocadas de forma que pueden captar las matrículas traseras. Por tanto, deben cumplir las mismas condiciones.
9
Tengo un garaje alquilado en Granada capital, ¿estoy exento de sanciones?
No. Sólo aquellas personas que tengan un garaje en propiedad y lo hayan registrado previamente en el Ayuntamiento tendrán permiso para acceder desde su lugar de procedencia a esa plaza de aparcamiento. Si la plaza está alquilada, no se incluye en las exenciones.
10
Tengo más de 67 años y mi vehículo no cumple los requisitos ambientales, ¿puedo entrar a la ZBE?
Sí. Para las personas de más de 67 años existe una exención. Tienen que realizar los trámites antes del 1 de octubre para que su vehículo esté registrado. Pero el vehículo sólo podrá ser utilizado por el titular del mismo.
+67
años
11
Trabajo en Granada capital, pero vivo fuera. ¿Puedo acudir con mi vehículo aunque no tenga el distintivo ambiental exigido?
Depende de tu umbral de renta. Las personas con un contrato laboral en la capital que cobren como máximo dos veces el IPREM sí tendrán permiso para acceder. Pero aquellos cuyos ingresos sean superiores, no estarán exentos de cumplir la normativa. En este caso, será necesaria una declaración responsable y presentar el contrato. Puedes tramitarlo a través del área de Movilidad.
16.800€
Dos veces el IPREM actual
12
Y si voy a comprar o hacer una gestión y dejo el vehículo en un parking, ¿puedo acceder a la capital?
Hay una red de 36 parkings públicos habilitados a los que se puede acceder con cualquier tipo de vehículo, siempre que se estacione al menos durante una hora. Además, están los aparcamientos de borde, ubicados en las zonas limítrofes a la ZBE, hasta los que se puede llegar sin ningún tipo de restricción, para después moverse en transporte público.
6
¿Es obligatorio llevar la pegatina distintiva en el vehículo?
La respuesta es no. El control del cumplimiento de esta normativa se hace a través de una red de cámaras, no con agentes de policía físicos. Así que lo que se analizará es la matrícula. La pegatina no es ni obligatoria
ni necesaria.
7
Necesito ir al hospital o a una farmacia, ¿cómo puedo hacerlo sin que me multen? ¿Necesito un justificante previo?
La respuesta es no. Estas son algunas de las exenciones que contempla la normativa. En la página web de Movilidad se explican los trámites a seguir para evitar una sanción si el vehículo con el que accedes a la zona restringida no cumple los requisitos. Pero no es necesario hacer la gestión antes de entrar en la ciudad: el ciudadano tiene una semana para hacer el papeleo, online o de forma presencial, que justifique su acceso a Granada.
8
Voy en moto, ¿puedo entrar a la zona de bajas emisiones?
La normativa no excluye a las motocicletas. Y además, los conductores de estos vehículos deben tener en cuenta que las cámaras de control están colocadas de forma que pueden captar las matrículas traseras. Por tanto, deben cumplir las mismas condiciones.
9
Tengo un garaje alquilado en Granada capital, ¿estoy exento de sanciones?
No. Sólo aquellas personas que tengan un garaje en propiedad y lo hayan registrado previamente en el Ayuntamiento tendrán permiso para acceder desde su lugar de procedencia a esa plaza de aparcamiento. Si la plaza está alquilada, no se incluye en las exenciones.
10
Tengo más de 67 años y mi vehículo no cumple los requisitos ambientales, ¿puedo entrar a la ZBE?
Sí. Para las personas de más de 67 años existe una exención. Tienen que realizar los trámites antes del 1 de octubre para que su vehículo esté registrado. Pero el vehículo sólo podrá ser utilizado por el titular del mismo.
+67
años
11
Trabajo en Granada capital, pero vivo fuera. ¿Puedo acudir con mi vehículo aunque no tenga el distintivo ambiental exigido?
Depende de tu umbral de renta. Las personas con un contrato laboral en la capital que cobren como máximo dos veces el IPREM sí tendrán permiso para acceder. Pero aquellos cuyos ingresos sean superiores, no estarán exentos de cumplir la normativa. En este caso, será necesaria una declaración responsable y presentar el contrato. Puedes tramitarlo a través del área de Movilidad.
16.800€
Dos veces el IPREM actual
12
Y si voy a comprar o hacer una gestión y dejo el vehículo en un parking, ¿puedo acceder a la capital?
Hay una red de 36 parkings públicos habilitados a los que se puede acceder con cualquier tipo de vehículo, siempre que se estacione al menos durante una hora. Además, están los aparcamientos de borde, ubicados en las zonas limítrofes a la ZBE, hasta los que se puede llegar sin ningún tipo de restricción, para después moverse en transporte público.
6
¿Es obligatorio llevar la pegatina distintiva en el vehículo?
La respuesta es no. El control del cumplimiento de esta normativa se hace a través de una red de cámaras, no con agentes de policía físicos. Así que lo que se analizará es la matrícula. La pegatina no es ni obligatoria ni necesaria.
7
Necesito ir al hospital o a una farmacia, ¿cómo puedo hacerlo sin que me multen? ¿Necesito un justificante previo?
La respuesta es no. Estas son algunas de las exenciones que contempla la normativa. En la página web de Movilidad se explican los trámites a seguir para evitar una sanción si el vehículo con el que accedes a la zona restringida no cumple los requisitos. Pero no es necesario hacer la gestión antes de entrar en la ciudad: el ciudadano tiene una semana para hacer el papeleo, online o de forma presencial, que justifique su acceso a Granada.
8
Voy en moto, ¿puedo entrar a la zona de bajas emisiones?
La normativa no excluye a las motocicletas. Y además, los conductores de estos vehículos deben tener en cuenta que las cámaras de control están colocadas de forma que pueden captar las matrículas traseras. Por tanto, deben cumplir las mismas condiciones.
9
Tengo un garaje alquilado en Granada capital, ¿estoy exento de sanciones?
No. Sólo aquellas personas que tengan un garaje en propiedad y lo hayan registrado previamente en el Ayuntamiento tendrán permiso para acceder desde su lugar de procedencia a esa plaza de aparcamiento. Si la plaza está alquilada, no se incluye en las exenciones.
10
Tengo más de 67 años y mi vehículo no cumple los requisitos ambientales, ¿puedo entrar a la ZBE?
Sí. Para las personas de más de 67 años existe una exención. Tienen que realizar los trámites antes del 1 de octubre para que su vehículo esté registrado. Pero el vehículo sólo podrá ser utilizado por el titular del mismo.
+67
años
11
Trabajo en Granada capital, pero vivo fuera. ¿Puedo acudir con mi vehículo aunque no tenga el distintivo ambiental exigido?
Depende de tu umbral de renta. Las personas con un contrato laboral en la capital que cobren como máximo dos veces el IPREM sí tendrán permiso para acceder. Pero aquellos cuyos ingresos sean superiores, no estarán exentos de cumplir la normativa. En este caso, será necesaria una declaración responsable y presentar el contrato. Puedes tramitarlo a través del área de Movilidad.
16.800€
Dos veces el IPREM actual
12
Y si voy a comprar o hacer una gestión y dejo el vehículo en un parking, ¿puedo acceder a la capital?
Hay una red de 36 parkings públicos habilitados a los que se puede acceder con cualquier tipo de vehículo, siempre que se estacione al menos durante una hora. Además, están los aparcamientos de borde, ubicados en las zonas limítrofes a la ZBE, hasta los que se puede llegar sin ningún tipo de restricción, para después moverse en transporte público.
6
¿Es obligatorio llevar la pegatina distintiva en el vehículo?
La respuesta es no. El control del cumplimiento de esta normativa se hace a través de una red de cámaras, no con agentes de policía físicos. Así que lo que se analizará es la matrícula. La pegatina no es ni obligatoria ni necesaria.
7
Necesito ir al hospital o a una farmacia, ¿cómo puedo hacerlo sin que me multen? ¿Necesito un justificante previo?
La respuesta es no. Estas son algunas de las exenciones que contempla la normativa. En la página web de Movilidad se explican los trámites a seguir para evitar una sanción si el vehículo con el que accedes a la zona restringida no cumple los requisitos. Pero no es necesario hacer la gestión antes de entrar en la ciudad: el ciudadano tiene una semana para hacer el papeleo, online o de forma presencial, que justifique su acceso a Granada.
8
Voy en moto, ¿puedo entrar a la zona de bajas emisiones?
La normativa no excluye a las motocicletas. Y además, los conductores de estos vehículos deben tener en cuenta que las cámaras de control están colocadas de forma que pueden captar las matrículas traseras. Por tanto, deben cumplir las mismas condiciones.
9
Tengo un garaje alquilado en Granada capital, ¿estoy exento de sanciones?
No. Sólo aquellas personas que tengan un garaje en propiedad y lo hayan registrado previamente en el Ayuntamiento tendrán permiso para acceder desde su lugar de procedencia a esa plaza de aparcamiento. Si la plaza está alquilada, no se incluye en las exenciones.
10
Tengo más de 67 años y mi vehículo no cumple los requisitos ambientales, ¿puedo entrar a la ZBE?
Sí. Para las personas de más de 67 años existe una exención. Tienen que realizar los trámites antes del 1 de octubre para que su vehículo esté registrado. Pero el vehículo sólo podrá ser utilizado por el titular del mismo.
+67
años
11
Trabajo en Granada capital, pero vivo fuera. ¿Puedo acudir con mi vehículo aunque no tenga el distintivo ambiental exigido?
Depende de tu umbral de renta. Las personas con un contrato laboral en la capital que cobren como máximo dos veces el IPREM sí tendrán permiso para acceder. Pero aquellos cuyos ingresos sean superiores, no estarán exentos de cumplir la normativa. En este caso, será necesaria una declaración responsable y presentar el contrato. Puedes tramitarlo a través del área de Movilidad.
16.800€
Dos veces el IPREM actual
12
Y si voy a comprar o hacer una gestión y dejo el vehículo en un parking, ¿puedo acceder a la capital?
Hay una red de 36 parkings públicos habilitados a los que se puede acceder con cualquier tipo de vehículo, siempre que se estacione al menos durante una hora. Además, están los aparcamientos de borde, ubicados en las zonas limítrofes a la ZBE, hasta los que se puede llegar sin ningún tipo de restricción, para después moverse en transporte público.
En resumen:
Septiembre
29
Antes
del 1 de octubre de 2025
lunes
No habrá sanciones,
pero los conductores que accedan a la ZBE
sin autorización recibirán notificaciones informativas
Septiembre
30
martes
Octubre
Después
del 1 de octubre de 2025
1
miercoles
Aplicación de sanciones
2028
Europa analizará la calidad del aire y adecuarán las medidas, en el caso de que sea necesario
Enero
1
sábado
¿Qué vehículos pueden entrar en la zona de bajas emisiones?
Vehículos de motor con domicilio fiscal en Granada
Vehículos de motor con domicilio fiscal en otro municipio
Sin
etiqueta
o se
desconoce
Otros autorizados
Vehículos con tarjeta autorizada de carga y descarga del
Ayto. de Granada
Transporte público en autobús/
microbús regular
y discrecional
Transporte adaptado y de personas con tarjeta de movilidad reducida
Servicios públicos esenciales (Policía Local, Guardia Civil, Bomberos...)
Auxilio en carretera
Servicio público
de viajeros como taxis y VTC
Bicicletas,
ciclos y vehículos de movilidad personal (VMP)
Podrán solictar autorizaciones anuales los vehículos de personas con rentas bajas que tengan que venir a trabajar a la ciudad
Propietarios de un garaje en la ciudad
Los propietarios de más de 67 años
Autorizaciones puntuales por necesidades específicas
Vehículos vinculados a la ejecución de obras dentro de la ZBE
Vehículos oficiales de administraciones públicas y organismos dependientes
Traslado de personas por razones de urgencia, alta hospitalaria o tratamientos médicos de larga duración con justificación médica
Vehículos históricos sin domicilio fiscal
en Granada
Vehículos que soliciten con antelación acceder a talleres de reparaciones
Vehículos que accedan a farmacias de guardia en horario no comercial con justificación mediante factura
En el caso de que el ciudadano tenga una citación judicial
Vehículos que vayan a aparcamientos públicos, al margen de los considerados de bordes, y que estén estacionados como mínimo una hora
Clasificación de vehículos por distintivo medioambiental
Sin etiqueta
Los más contaminante, no tiene derecho a ningún tipo de distintivo
Sin
etiqueta
o se
desconoce
Vehículos de
combustión interna
Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006.
Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006
Vehículos de
combustión interna
Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015. Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2014
Vehículos híbridos,
gas o ambos
Eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas (GNC, GNL Y GLP)
Cero emisiones
Eléctricos y eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía de más de 40 km
En resumen:
Septiembre
29
Antes
del 1 de octubre de 2025
lunes
No habrá sanciones,
pero los conductores que accedan a la ZBE
sin autorización recibirán notificaciones informativas
Septiembre
30
martes
Octubre
Después
del 1 de octubre de 2025
1
Aplicación de sanciones
miercoles
2028
Europa analizará la calidad del aire y adecuarán las medidas, en el caso de que sea necesario
Enero
1
sábado
¿Qué vehículos pueden entrar en la zona de bajas emisiones?
Vehículos de motor con domicilio fiscal en Granada
Vehículos de motor con domicilio fiscal en otro municipio
Sin
etiqueta
o se
desconoce
Otros autorizados
Vehículos con tarjeta autorizada de carga y descarga del
Ayto. de Granada
Transporte público en autobús/
microbús regular
y discrecional
Transporte adaptado y de personas con tarjeta de movilidad reducida
Servicios públicos esenciales (Policía Local, Guardia Civil, Bomberos...)
Auxilio en carretera
Servicio público
de viajeros como taxis y VTC
Bicicletas,
ciclos y vehículos de movilidad personal (VMP)
Podrán solictar autorizaciones anuales los vehículos de personas con rentas bajas que tengan que venir a trabajar a la ciudad
Propietarios de un garaje en la ciudad
Los propietarios de más de 67 años
Autorizaciones puntuales por necesidades específicas
Vehículos vinculados a la ejecución de obras dentro de la ZBE
Vehículos oficiales de administraciones públicas y organismos dependientes
Traslado de personas por razones de urgencia, alta hospitalaria o tratamientos médicos de larga duración con justificación médica
Vehículos históricos sin domicilio fiscal
en Granada
Vehículos que soliciten con antelación acceder a talleres de reparaciones
Vehículos que accedan a farmacias de guardia en horario no comercial con justificación mediante factura
En el caso de que el ciudadano tenga una citación judicial
Vehículos que vayan a aparcamientos públicos, al margen de los considerados de bordes, y que estén estacionados como mínimo una hora
Clasificación de vehículos por distintivo medioambiental
Sin etiqueta
Los más contaminante, no tiene derecho a ningún tipo de distintivo
Sin
etiqueta
o se
desconoce
Vehículos de
combustión interna
Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006.
Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006
Vehículos de
combustión interna
Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015. Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2014
Vehículos híbridos,
gas o ambos
Eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas (GNC, GNL Y GLP)
Cero emisiones
Eléctricos y eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía de más de 40 km
En resumen:
Septiembre
29
lunes
Antes del 1 de octubre de 2025
Septiembre
No habrá sanciones,
pero los conductores que accedan a la ZBE
sin autorización recibirán notificaciones informativas
30
martes
Octubre
Después del 1 de octubre de 2025
1
Aplicación de sanciones
miercoles
2028
Europa analizará la calidad del aire y adecuarán las medidas, en el caso de que sea necesario
Enero
1
sábado
¿Qué vehículos pueden entrar en la zona de bajas emisiones?
Vehículos de motor con domicilio fiscal en Granada
Vehículos de motor con domicilio fiscal en otro municipio
Sin
etiqueta
o se
desconoce
Otros autorizados
Vehículos con tarjeta autorizada de carga y descarga del
Ayto. de Granada
Transporte público en autobús/
microbús regular
y discrecional
Transporte adaptado y de personas con tarjeta de movilidad reducida
Servicios públicos esenciales (Policía Local, Guardia Civil, Bomberos...)
Auxilio en carretera
Servicio público
de viajeros como taxis y VTC
Bicicletas,
ciclos y vehículos de movilidad personal (VMP)
Podrán solictar autorizaciones anuales los vehículos de personas con rentas bajas que tengan que venir a trabajar a la ciudad
Propietarios de un garaje en la ciudad
Los propietarios de más de 67 años
Autorizaciones puntuales por necesidades específicas
Vehículos vinculados a la ejecución de obras dentro de la ZBE
Vehículos oficiales de administraciones públicas y organismos dependientes
Traslado de personas por razones de urgencia, alta hospitalaria o tratamientos médicos de larga duración con justificación médica
Vehículos históricos sin domicilio fiscal
en Granada
Vehículos que soliciten con antelación acceder a talleres de reparaciones
Vehículos que accedan a farmacias de guardia en horario no comercial con justificación mediante factura
Vehículos que vayan a aparcamientos públicos, al margen de los considerados de bordes, y que estén estacionados como mínimo una hora
En el caso de que el ciudadano tenga una citación judicial
Clasificación de vehículos por distintivo medioambiental
Sin
etiqueta
o se
desconoce
Sin etiqueta
Los más contaminante, no tiene derecho a ningún tipo de distintivo
Vehículos de
combustión interna
Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015. Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2014
Vehículos de
combustión interna
Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006.
Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006
Vehículos híbridos,
gas o ambos
Eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas (GNC, GNL Y GLP)
Cero emisiones
Eléctricos y eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía de más de 40 km
En resumen:
Antes del 1 de octubre de 2025
Después del 1 de octubre de 2025
No habrá sanciones,
pero los conductores que accedan a la ZBE
sin autorización recibirán notificaciones informativas
Mes de octubre de 2025,
aplicación de sanciones
2028
Europa analizará la calidad del aire y adecuarán las medidas, en el caso de que sea necesario
Septiembre
Septiembre
Octubre
28
29
2
Septiembre
Octubre
Enero
30
1
1
dominto
lunes
jueves
martes
miércoles
sábado
¿Qué vehículos pueden entrar en la zona de bajas emisiones?
Sin
etiqueta
o se
desconoce
Vehículos de motor con domicilio fiscal en Granada
Vehículos de motor con domicilio fiscal en otro municipio
Otros autorizados
Vehículos con tarjeta autorizada de carga y descarga del
Ayto. de Granada
Transporte público en autobús/
microbús regular
y discrecional
Transporte adaptado y de personas con tarjeta de movilidad reducida
Servicios públicos esenciales (Policía Local, Guardia Civil, Bomberos...)
Auxilio en carretera
Servicio público
de viajeros como taxis y VTC
Bicicletas,
ciclos y vehículos de movilidad personal (VMP)
Podrán solictar autorizaciones anuales los vehículos de personas con rentas bajas que tengan que venir a trabajar a la ciudad
Propietarios de un garaje en la ciudad
Los propietarios de más de 67 años
Autorizaciones puntuales por necesidades específicas
Vehículos vinculados a la ejecución de obras dentro de la ZBE
Vehículos oficiales de administraciones públicas y organismos dependientes
Traslado de personas por razones de urgencia, alta hospitalaria o tratamientos médicos de larga duración con justificación médica
Vehículos históricos sin domicilio fiscal
en Granada
Vehículos que vayan a aparcamientos públicos, al margen de los considerados de bordes, y que estén estacionados como mínimo una hora
En el caso de que el ciudadano tenga una citación judicial
Vehículos que soliciten con antelación acceder a talleres de reparaciones
Vehículos que accedan a farmacias de guardia en horario no comercial con justificación mediante factura
Clasificación de vehículos por distintivo medioambiental
Sin
etiqueta
o se
desconoce
Sin etiqueta
Los más contaminante, no tiene derecho a ningún tipo de distintivo
Vehículos de
combustión interna
Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006.
Vehículos de
combustión interna
Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015. Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2014
Vehículos híbridos,
gas o ambos
Eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas (GNC, GNL Y GLP)
Cero emisiones
Eléctricos y eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía de más de 40 km
Para cualquier otra consulta los ciudadanos pueden consultar la web de Movilidad del Ayuntamiento de Granada. También hay abierto un buzón para enviar preguntas por email a zbe@granada.org. El régimen sancionador será paulatino. Es decir, durante el mes de octubre si se accede 30 veces incumpliendo la normativa a la capital sólo se emitirá una sanción. Pero esta cifra se incrementará. El objetivo es conseguir que los conductores se adapten a los cambios.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.