Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rebeca Alcántara
Zona de bajas emisiones

«Aunque me afecte, si sirve para que respiremos mejor, bienvenido sea»

Francisco Maldonado es un vecino de Maracena que acude varias veces a la semana a la capital para rehabilitación y ha optado por usar un parking de la red de la ZBE porque su coche es contaminante

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:16

Francisco Maldonado reside en Maracena y ninguno de sus vehículos cumple los requisitos para poder acceder a la capital tras la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones. Tiene que venir varias veces a la semana a Granada a rehabilitación. Y aunque podría haber tramitado una autorización, ha decidido optar por dejar el coche en uno de los parking de la red ZBE. «Siempre que vengo a rehabilitación lo aparco aquí, así que solo tengo que esperar a que pase una hora», asegura.

MÁS INFORMACIÓN

Y este hombre, al que le queda poco más de un año para cumplir con otra de las excepciones, la de tener 67, explica que se planteó renovar el turismo pero que ya lo usa muy poco y no le salía a cuenta. Le va a afectar principal e te para realizar algunas compras. «Solía ir a comprar al Cerrillo de Maracena y ahora tendré que cambiar», indica, al tiempo que explica que con la lesión de la pierna el uso del transporte público lo descarta de momento.

Francisco dice que a los vecinos de su pueblo les va a afectar bastante la medida, porque tienen mucho tránsito con la capital. Pero confía en que poco a poco la gente se vaya adaptando. «Será cuestión de tiempo. Pero si sirve para mejorar el aire que respiramos, bienvenido sea», asegura, mientras comprueba mirando el reloj que ya ha superado la hora de estacionamiento, el tiempo mínimo para no ser sancionado.

Antes de marcharse, se gira y reitera: «Aunque me afecte, yo estoy de acuerdo con la medida».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un paciente insulta y propina una patada en el pecho a la enfermera que lo atendía en un centro médico de Granada
  2. 2 Un avión de Gran Canaria a Granada regresa al aeropuerto tras escaparse un perro en la bodega
  3. 3

    Loja vuelve a vivir una pelea en plena calle
  4. 4 Compra un rasca de la ONCE en Almuñécar y gana sobre la marcha 150.000 euros
  5. 5 El mítico restaurante de la Alpujarra granadino que cumple 55 años y que conoció Penélope Cruz
  6. 6 De Siria a Granada para crear un negocio único que es tendencia entre deportistas e influencers
  7. 7 ¿Mi coche debe llevar la etiqueta puesta en Granada?
  8. 8

    Una vecina de Granada cobra durante nueve años la pensión de una fallecida
  9. 9

    Granada ofrece a los promotores 88 parcelas para construir 6.314 VPO
  10. 10 Lanjarón despide con cariño a María Remedios Nieto, farmacéutica, empresaria y filántropa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Aunque me afecte, si sirve para que respiremos mejor, bienvenido sea»

«Aunque me afecte, si sirve para que respiremos mejor, bienvenido sea»