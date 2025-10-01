«Aunque me afecte, si sirve para que respiremos mejor, bienvenido sea»

Rebeca Alcántara Granada Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:16 Comenta Compartir

Francisco Maldonado reside en Maracena y ninguno de sus vehículos cumple los requisitos para poder acceder a la capital tras la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones. Tiene que venir varias veces a la semana a Granada a rehabilitación. Y aunque podría haber tramitado una autorización, ha decidido optar por dejar el coche en uno de los parking de la red ZBE. «Siempre que vengo a rehabilitación lo aparco aquí, así que solo tengo que esperar a que pase una hora», asegura.

MÁS INFORMACIÓN Tranquilidad en los accesos a Granada en las primeras horas de la zona de bajas emisiones

Y este hombre, al que le queda poco más de un año para cumplir con otra de las excepciones, la de tener 67, explica que se planteó renovar el turismo pero que ya lo usa muy poco y no le salía a cuenta. Le va a afectar principal e te para realizar algunas compras. «Solía ir a comprar al Cerrillo de Maracena y ahora tendré que cambiar», indica, al tiempo que explica que con la lesión de la pierna el uso del transporte público lo descarta de momento.

Francisco dice que a los vecinos de su pueblo les va a afectar bastante la medida, porque tienen mucho tránsito con la capital. Pero confía en que poco a poco la gente se vaya adaptando. «Será cuestión de tiempo. Pero si sirve para mejorar el aire que respiramos, bienvenido sea», asegura, mientras comprueba mirando el reloj que ya ha superado la hora de estacionamiento, el tiempo mínimo para no ser sancionado.

Antes de marcharse, se gira y reitera: «Aunque me afecte, yo estoy de acuerdo con la medida».