«Campeón del premio de velocidad» en Granada: 600 euros de multa y cuatro puntos menos Pillado a 96 Km/h en una vía limitada a 30 Km/h en Ogíjares

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:04

Ha sucedido en Ogíjares, lo ha dado a conocer la Policía Local de la localidad granadina y estamos hablando de una infracción de tráfico muy grave. Esto es, 600 euros de multa y cuatro punto menos en el carnet de conducir.

El protagonista, un motorista que circulaba a 96 Km/h en una vía limitada a 30 Km/h, en concreto por la calle Granada. Fue interceptado por el radar de los agentes y no se ha librado de la pertinente denuncia.

En una publicación en sus perfiles de redes sociales, la Policía de Ogíjares sostiene que «hay quien va de carreras por las calles de nuestro municipio y son muchas las quejas vecinales por la velocidad a la que circulan algunos vehículos, poniendo en peligro a peatones y otros usuarios».

En este sentido, los agentes recuerdan que «por ello se realizan campañas para controlar la velocidad a la que se circula por nuestras vías. Ya que hay que tener en cuenta que la velocidad inadecuada es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Se ruega que respeten las normas de circulación por la seguridad de tod@s», concluye la Policía en su comunicado.