Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
Viandantes encontraron a la víctima envuelta en un charco de sangre y sin pulso, por lo que se ha activado el protocolo judicial
Granada
Jueves, 2 de octubre 2025, 00:32
Muere un hombre de mediana edad tras precipitarse al vacío desde un segundo piso. El hombre, que tenía problemas y dolencias relacionados con la salud ... mental, trató de salir del domicilio a través del balcón con una suerte de liana fabricada con sábanas. El suceso tuvo lugar en la mañana del martes en la localidad de Gualchos-Castell de Ferro, en la Costa Tropical. Sus familiares se encontraban fuera de la vivienda y el sujeto anudó varias sábanas para descolgarse por la terraza.
El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso a las 7.50 horas de la mañana. El suceso se registró en las inmediaciones de la calle Manuel Altolaguirre del municipio. Unos vecinos encontraron a la víctima en el suelo, envuelto en un charco de sangre sin que respondiera a los estímulos. El hombre, de 45 años de edad, no tenía pulso. Hasta la zona se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que constataron su fallecimiento y activaron el protocolo por precipitación.
En el intento de alcanzar la vía, todo parece indicar que el hombre sufrió un accidente y se cayó. De acuerdo con fuentes de la Guardia Civil, se informó al Juzgado de Guardia de lo sucedido y se procedió en la jornada del martes al levantamiento del cadáver. Según fuentes locales, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense para la práctica de la autopsia.
