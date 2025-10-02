Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

IDEAL

Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas

Viandantes encontraron a la víctima envuelta en un charco de sangre y sin pulso, por lo que se ha activado el protocolo judicial

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:32

Muere un hombre de mediana edad tras precipitarse al vacío desde un segundo piso. El hombre, que tenía problemas y dolencias relacionados con la salud ... mental, trató de salir del domicilio a través del balcón con una suerte de liana fabricada con sábanas. El suceso tuvo lugar en la mañana del martes en la localidad de Gualchos-Castell de Ferro, en la Costa Tropical. Sus familiares se encontraban fuera de la vivienda y el sujeto anudó varias sábanas para descolgarse por la terraza.

