Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas

Muere un hombre de mediana edad tras precipitarse al vacío desde un segundo piso. El hombre, que tenía problemas y dolencias relacionados con la salud ... mental, trató de salir del domicilio a través del balcón con una suerte de liana fabricada con sábanas. El suceso tuvo lugar en la mañana del martes en la localidad de Gualchos-Castell de Ferro, en la Costa Tropical. Sus familiares se encontraban fuera de la vivienda y el sujeto anudó varias sábanas para descolgarse por la terraza.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso a las 7.50 horas de la mañana. El suceso se registró en las inmediaciones de la calle Manuel Altolaguirre del municipio. Unos vecinos encontraron a la víctima en el suelo, envuelto en un charco de sangre sin que respondiera a los estímulos. El hombre, de 45 años de edad, no tenía pulso. Hasta la zona se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que constataron su fallecimiento y activaron el protocolo por precipitación.

En el intento de alcanzar la vía, todo parece indicar que el hombre sufrió un accidente y se cayó. De acuerdo con fuentes de la Guardia Civil, se informó al Juzgado de Guardia de lo sucedido y se procedió en la jornada del martes al levantamiento del cadáver. Según fuentes locales, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense para la práctica de la autopsia.