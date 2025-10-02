Detienen en Albolote a una mujer semiinconsciente dentro de un coche con un arsenal de drogas Más de un centenar de pastillas y otras drogas se hallaron ocultas en el coche de una mujer, la cual tuvo que ser auxiliada por los agentes y servicios sanitarios tras un aviso del 112

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 42 años, como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, tras descubrir que portaba en su vehículo diferentes tipos de sustancias estupefacientes. Los hechos ocurrieron en la carretera GR3417, en el término municipal de Albolote (Granada).

El suceso tuvo lugar la mañana del pasado domingo, cuando la central de emergencias 112 alertó de la presencia de una persona semiinconsciente en el interior de su vehículo en dicha carretera que precisaba atención médica. Una patrulla de la guardia civil de Albolote, junto Policía Local de la localidad, se desplazó al lugar para comprobar los hechos y garantizar la seguridad del tráfico.

En el interior del vehículo, los agentes observaron a una mujer que apenas podía responder a sus preguntas y que presentaba signos aparentes de haber consumido sustancias estupefacientes. Por este motivo, fue trasladada por los servicios médicos al hospital PTS de Granada.

Asimismo, durante la inspección del vehículo, una bolsa con 10 pastillas de color morado en un asiento del coche llamó la atención de los agentes, quienes procedieron a realizar un registro más exhaustivo del turismo. En el mismo, se localizaron ocultas diferentes sustancias y efectos relacionados con el tráfico de drogas: 6 gramos de cogollos de marihuana, dos bolsitas con un peso total de unos 7 gramos de cocaína, un bote con 114 pastillas de colores, un pañuelo con otras 3 pastillas, una bolsita con aproximadamente 10 gramos de cristal y otra bolsita con unos 2 gramos de hongos alucinógenos; además de un peso de cocina, una báscula de precisión y dinero en billetes de diverso valor.

Ante tal hallazgo, la Guardia Civil se desplazó al hospital al objeto de proceder a la detención de esta persona por un presunto delito de tráfico de drogas. Al realizar el pertinente cacheo superficial establecido por protocolo de seguridad, además, se descubrió que ocultaba en su ropa interior otras sustancias estupefacientes.

Como resultado, los guardias civiles han puesto a esta mujer a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Granada, quedando en libertad con cargos.