Foto de archivo de un profesional sanitario en el centro de salud de Gran Capitán. Ramón L. Pérez

El celador agredido en urgencias de Gran Capitán formaliza la denuncia ante la Guardia Civil

El hombre deja el trámite en manos de los servicios jurídicos del SAS a la espera de que se celebre el juicio

Sara Bárcena Hernández

Granada

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:12

Comenta

El celador que en la madrugada del pasado domingo sufrió una agresión en el servicio de urgencias de Gran Capitán ya ha formalizado la denuncia ... ante la Guardia Civil, según él mismo ha confirmado a IDEAL. El trámite ha quedado en manos de los servicios jurídicos del SAS, en concreto, del responsable de Salud Laboral.

