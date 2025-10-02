El celador agredido en urgencias de Gran Capitán formaliza la denuncia ante la Guardia Civil

El celador que en la madrugada del pasado domingo sufrió una agresión en el servicio de urgencias de Gran Capitán ya ha formalizado la denuncia ... ante la Guardia Civil, según él mismo ha confirmado a IDEAL. El trámite ha quedado en manos de los servicios jurídicos del SAS, en concreto, del responsable de Salud Laboral.

«Ayer intenté poner la denuncia en la Jefatura Superior de Policía Nacional, en la Palmita. Presenté el alta de urgencias del hospital, pero no llevaba conmigo el parte de agresiones, así que me dieron cita para hoy en la comandancia de la Guardia Civil de Guadix», comparte.

Así que esta misma mañana ha puesto rumbo a la ciudad accitana donde finalmente ha podido formalizar la acusación. Mientras tanto, a él solo le queda esperar a que se celebre el juicio.

Una pesadilla de noche

La última guardia de este profesional en el servicio de urgencias de Gran Capitán fue una auténtica pesadilla. Sobre las dos de la mañana, un paciente ebrio y violento que exigía una radiografía arremetió contra él cuando le dijo que allí no hacían esa prueba.

El forcejeo para intentar contener los golpes le provocó lesiones en los ligamentos del brazo derecho, en muñeca y hombro. A día de hoy, se encuentra de baja por ansiedad.