Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Agentes de la Policía Local controlan el tráfico en las calles de la capital. Ramón L. Pérez

Un conductor suma siete condenas por circular sin carné tras perderlo en 2016

El procesado se presentó seis veces a las pruebas para recuperar el permiso y la última vez fue sancionado por copiar con un intercomunicador

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:30

Su cabezonería a la hora de infringir el código de circulación le ha costado a un vecino de Granada una pena de prisión. Desde 2016, ... que fue cuando perdió el carné de conducir por agotar todos los puntos, hasta la fecha, ha acumulado siete condenas por ponerse al volante pese a carecer del permiso. La primera vez que fue declarado culpable fue el mismo año en que le retiraron la licencia, en 2016, y la última, ya en 2025. Casi una década de banquillo en banquillo, que se dice pronto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una vecina de Granada cobra durante nueve años la pensión de una fallecida
  2. 2 La primera jornada de la zona de bajas emisiones transcurre sin incidentes ni retenciones importantes
  3. 3

    El parking de Granada que tiene una salida con restricciones de la ZBE y otra libre
  4. 4

    Así serán las sanciones en Granada en los primeros días de la zona de bajas emisiones
  5. 5

    El puerto deportivo de Motril afronta el trámite clave para iniciar las obras en 2026
  6. 6 Cambio histórico en la Semana Santa de Granada: el Cristo de la Misericordia original saldrá cada Jueves Santo
  7. 7 Identifican en Granada los vegetales que ayudan a combatir la disfunción eréctil
  8. 8 Rescata una colmena con unas 100.000 abejas en un edificio de Granada
  9. 9 La Junta saca a subasta cuatro parcelas y dos edificios en Granada
  10. 10 Así será la intervención integral que transformará el corazón del Realejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un conductor suma siete condenas por circular sin carné tras perderlo en 2016

Un conductor suma siete condenas por circular sin carné tras perderlo en 2016