El primer mes de la zona de bajas emisiones se pondrá un máximo de una multa por conductor

La aplicación de las sanciones de la zona de bajas emisiones será paulatina. Así lo afirmó ayer la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, que ... recalcó que esto demuestra que no hay afán recaudador. La primera edil precisó que durante este primer mes de octubre solo se multará una vez, aunque la infracción se produzca de forma reiterada en estos treinta días.

La línea seguirá siendo la misma en noviembre, aunque con un incremento. En lugar de una sanción mensual, será una semanal. Y ya en diciembre, será cuando el régimen de sanción sea al 100%. Es decir, cada vez que no se cumpla con las restricciones, si la red de cámaras capta al vehículo, el conductor tendrá que pagar.

Se busca que los usuarios afectados vayan adaptándose poco a poco a una medida que no ha estado exenta de polémica y con la que se espera reducir el tráfico para paralelamente disminuir las emisiones y que mejore la calidad del aire, algo que impacta directamente en la salud. +

Carazo recordó ayer que la medida debería haberse implantado hace tiempo y se mostró «contenta» de que por fin se haya puesto en marcha, al tiempo que recordó que se trata de una exigencia europea. Además, al igual que la concejal de Movilidad, Ana Agudo, agradeció a los ciudadanos su colaboración y los trabajadores municipales el esfuerzo realizado, con un trabajo especialmente intenso en los últimos meses.

Desde ayer todos los vehículos contaminantes (que no tengan etiqueta 0, Eco, B o C) que no estén matriculados en Granada capital y accedan al vehículo sin estar incluido en las excepciones que contempla la normativa podrán ser sancionados. Una red de cámaras vigila el cumplimiento a través de lectores de matrículas.

Carazo aseguró ayer que desde el Ayuntamiento van a seguir ofreciendo información y aprobando las autorizaciones que son necesarias para aquellos que han llegado un poco más tarde a solicitarlas. El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación.