Es difícil encontrar tantas opiniones similares, pero es que Juan debió ser muy buen tipo. No hay nadie en Prado Negro, el lugar que le ... vio morir, que hable mal de este hombre de 67 años que hasta hace un día era feliz en su campo. Un hombre «ejemplar» al que este miércoles le arrebataron la vida de una forma injusta. Lo hizo presuntamente su vecino Pedro, de 61 años, que llevaba tiempo «obsesionado con él».

En Prado Negro hay empadronadas unas 50 personas, pero realmente suelen vivir unas 30. En otras palabras, todos se conocen. Juan era de los más queridos, uno de esos que siempre echa una mano, que avisa cuando hay que arreglar algo, que pregunta si puede sentarse a echar una cerveza cuando ve a un grupo de conocidos. Él siempre era bienvenido. Regentó una empresa de toldos y ya estaba jubilado. Su principal distracción era el campo. Como gritaba su hermana entre lágrimas, le apasionaba estar en su casa Prado Negro: «Con lo feliz que siempre fue aquí mi Juan. Él no le hacía daño a nadie, ¡a nadie!».

En el lado opuesto de la historia, Pedro, el detenido. Quienes lo conocían dicen que era inaccesible, que apenas mantenía relaciones con nadie. Era muy solitario y, sobre todo, «problemático y conflictivo». Quienes no han tenido un altercado con él, conocen a alguien que sí. Cuentan que a veces generaba un clima de tensión, pero jamás esperaron que pudiera ser capaz de apretar el gatillo. «Al final, el vecino ejemplar ha pagado el pato con un delincuente», indican fuentes municipales.