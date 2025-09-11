«El vecino ejemplar ha pagado el pato con un delincuente»
En la pedanía de Huétor Santillán solo tienen palabras de cariño para la víctima, mientras que admiten que el presunto autor «siempre ha sido conflictivo»
Granada
Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:26
Es difícil encontrar tantas opiniones similares, pero es que Juan debió ser muy buen tipo. No hay nadie en Prado Negro, el lugar que le ... vio morir, que hable mal de este hombre de 67 años que hasta hace un día era feliz en su campo. Un hombre «ejemplar» al que este miércoles le arrebataron la vida de una forma injusta. Lo hizo presuntamente su vecino Pedro, de 61 años, que llevaba tiempo «obsesionado con él».
MÁS INFORMACIÓN
- El crimen de Prado Negro, hora a hora: un disparo, un secuestro y una madrugada de tensión
- Logran liberar a la mujer retenida en Huétor Santillán y detienen al hombre atrincherado
- «Le ha dicho a su hija que su padre está donde debe, pero que a su madre la tiene bien cuidada»
- «¡No hay derecho a lo que han hecho con él!¡Le ha pegado un tiro!»
En Prado Negro hay empadronadas unas 50 personas, pero realmente suelen vivir unas 30. En otras palabras, todos se conocen. Juan era de los más queridos, uno de esos que siempre echa una mano, que avisa cuando hay que arreglar algo, que pregunta si puede sentarse a echar una cerveza cuando ve a un grupo de conocidos. Él siempre era bienvenido. Regentó una empresa de toldos y ya estaba jubilado. Su principal distracción era el campo. Como gritaba su hermana entre lágrimas, le apasionaba estar en su casa Prado Negro: «Con lo feliz que siempre fue aquí mi Juan. Él no le hacía daño a nadie, ¡a nadie!».
En el lado opuesto de la historia, Pedro, el detenido. Quienes lo conocían dicen que era inaccesible, que apenas mantenía relaciones con nadie. Era muy solitario y, sobre todo, «problemático y conflictivo». Quienes no han tenido un altercado con él, conocen a alguien que sí. Cuentan que a veces generaba un clima de tensión, pero jamás esperaron que pudiera ser capaz de apretar el gatillo. «Al final, el vecino ejemplar ha pagado el pato con un delincuente», indican fuentes municipales.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.