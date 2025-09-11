Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Familiares de la víctima, este miércoles por la tarde. Pepe Marín
Crimen en Prado Negro

«El vecino ejemplar ha pagado el pato con un delincuente»

En la pedanía de Huétor Santillán solo tienen palabras de cariño para la víctima, mientras que admiten que el presunto autor «siempre ha sido conflictivo»

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:26

Es difícil encontrar tantas opiniones similares, pero es que Juan debió ser muy buen tipo. No hay nadie en Prado Negro, el lugar que le ... vio morir, que hable mal de este hombre de 67 años que hasta hace un día era feliz en su campo. Un hombre «ejemplar» al que este miércoles le arrebataron la vida de una forma injusta. Lo hizo presuntamente su vecino Pedro, de 61 años, que llevaba tiempo «obsesionado con él».

