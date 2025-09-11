Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Noche de tensión en Huétor Santillán.

Noche de tensión en Huétor Santillán. Ariel C. Rojas
Noche de tensión en Huétor Santillán

«Le ha dicho a su hija que su padre está donde debe, pero que a su madre la tiene bien cuidada»

Prado Negro vive una noche de angustia y tensión que termina con la mujer liberada tras estar secuestrada durante doce horas

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Huétor Santillán

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:43

Un silencio sepulcral recorre Prado Negro cuando se alcanza la medianoche. La temperatura comienza a descender y la humedad del nacimiento que rodea la zona ... impregna un ambiente tenso. La localidad sufrió ayer la muerte de Juan, uno de sus vecinos, a manos de otro, Pedro, presuntamente, que se atrincheró en su vivienda con la esposa de este, Lourdes. Desde entonces, decenas de vehículos no han parado de llegar al lugar de los hechos. Son familiares y conocidos cercanos de la víctima y la mujer retenida. Quieren aliviar la agonía y la incertidumbre de no saber qué pasa en el interior del domicilio. «Cómo nos vamos a ir de aquí, somos todos familias», dice uno de los sobrinos de Juan, el fallecido. Acude al lugar en el que tiene su coche estacionado a recibir a algunos allegados más. El reloj marca las 00.07 cuando cinco varones más llegan y se dirigen al entorno de la casa. «Tiene que soltarla y salir o lo vamos a sacar nosotros», asegura otro de los familiares. Son más de una treintena de personas que se protegen del frío con mantas y cubren su rostro con sudaderas mientras esperan tener alguna noticia sobre Lourdes. El paso del tiempo desespera e incrementa la agonía de María, hermana de Juan. Ya no se puede hacer nada por la vida de este, pero sí por la de Lourdes. La mujer recibe el abrazo de un conocido y se desmorona. Entre lágrimas y anhelos, acierta a contar lo único que sabe cuando se cumplen diez horas de secuestro. «La Guardia Civil nos dice que tratan de negociar con él y que está bien, pero no hemos podido escuchar su voz», afirma mientras se le corta la respiración.

