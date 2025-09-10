Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Familiares de la víctima en el lugar del atrincheramiento. Pepe Marín
«¡No hay derecho a lo que han hecho con él!¡Le ha pegado un tiro!»

Familiares de Juan, la víctima de Prado Negro, protagonizan escenas desgarradoras a unos metros del lugar donde continúa el secuestro

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:36

Un llanto desgarrador rompe a todos en dos. «Qué lástima de mi Juan, que no se metía con nadie. ¡No hay derecho a lo que ... han hecho con él!¡Le ha pegado un tiro!». No hay palabras dignas de describir el dolor que se respira en el ambiente. La sensación de vacío, de impotencia, de pérdida, de rabia. Los familiares de Juan, asesinado este miércoles, han llegado sobre las 20:00 a Prado Negro: «Con lo feliz que siempre fue aquí mi Juan. Él no le hacía daño a nadie, ¡a nadie!».

