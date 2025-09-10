Un llanto desgarrador rompe a todos en dos. «Qué lástima de mi Juan, que no se metía con nadie. ¡No hay derecho a lo que ... han hecho con él!¡Le ha pegado un tiro!». No hay palabras dignas de describir el dolor que se respira en el ambiente. La sensación de vacío, de impotencia, de pérdida, de rabia. Los familiares de Juan, asesinado este miércoles, han llegado sobre las 20:00 a Prado Negro: «Con lo feliz que siempre fue aquí mi Juan. Él no le hacía daño a nadie, ¡a nadie!».

Los vecinos tratan de consolarlos, pero es imposible. El dolor lo inunda todo. La familia pide poder acercarse más a la zona. Les permiten avanzar unos metros, apartados de los medios de comunicación, y les advierten de que deben mantenerse en silencio para no entorpecer la negociación con el secuestrador, que aún mantiene retenida a Lourdes, mujer de Juan. «¡Que la suelte ya a ella!», grita una allegada de la pareja antes de emprender la marcha calle arriba, en busca de un lugar donde llorar tranquilos a, según coinciden todos, un hombre bueno.

A las 20:30 llegan más familiares de la víctima. «¿Qué ha pasado? Decid algo, por favor», suplican. Les dan la poca información de la que disponen y rompen a llorar. «¿Pero por qué ha hecho eso?¿Por qué? ¡Hijo de puta!», exclaman. Piden subir junto al resto de allegados. Les dan permiso y echan a correr. Antes, prometen que no harán ruido.