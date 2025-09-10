Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Foto de recurso de la Guardia Civil. Ideal

Mata a un hombre con arma de fuego y se atrinchera con la mujer del fallecido en Huétor Santillán

La Guardia Civil está trabajando para detener al presunto autor, que se habría encerrado en una vivienda con una rehén

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:23

La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo policial en Prado Negro, un paraje del municipio de Huétor Santillán, después de que se haya producido ... un homicidio en plena calle. El presunto autor y su víctima se conocían, eran vecinos. El crimen se habría producido en plena calle, donde un varón ha perdido la vida por los disparos de arma de fuego. Posteriormente, el autor de los disparos, se ha atrincherado en una vivienda de Prado Negro, donde mantiene retenida a la mujer de la víctima mortal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso del SAS: si te llama este número, cógelo
  2. 2

    Una granadina pleitea para ser reconocida como hija legítima con el abogado especializado en casos de famosos
  3. 3

    La Guardia Civil abre una investigación por la muerte de un vecino de Moraleda de Zafayona
  4. 4 El impresionante menú degustación que triunfa en pleno centro de Granada
  5. 5 Un enfrentamiento en el Sacromonte acaba con un hombre apuñalado en el brazo
  6. 6 El té de Isabel Preysler y otras especias de moda que triunfan en Granada: «No damos abasto»
  7. 7

    La UGR recibe el visto bueno del Consejo de Universidades para el grado de IA a días de empezar el curso
  8. 8

    El Granada prevé una comparecencia sobre algo más que el mercado
  9. 9

    Junta y Diputación retiran tres obras a la empresa de la trama Koldo para evitar su paralización
  10. 10 Tres detenidos por un robo con violencia e intimidación grupal en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Mata a un hombre con arma de fuego y se atrinchera con la mujer del fallecido en Huétor Santillán

Mata a un hombre con arma de fuego y se atrinchera con la mujer del fallecido en Huétor Santillán