Mata a un hombre con arma de fuego y se atrinchera con la mujer del fallecido en Huétor Santillán

La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo policial en Prado Negro, un paraje del municipio de Huétor Santillán, después de que se haya producido ... un homicidio en plena calle. El presunto autor y su víctima se conocían, eran vecinos. El crimen se habría producido en plena calle, donde un varón ha perdido la vida por los disparos de arma de fuego. Posteriormente, el autor de los disparos, se ha atrincherado en una vivienda de Prado Negro, donde mantiene retenida a la mujer de la víctima mortal.

Hasta allí se ha desplazado un amplio dispositivo de Guardia Civil, tanto de personal de la Policía Judicial como de la Unidad Especial de Intervención, que acuden en estos casos de especial peligrosidad. Los agentes de la Benemérita negocian con el atrincherado para intentar que deje salir a la mujer.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado la muerte del varón, de la que recibieron aviso esta misma tarde. El despliegue policial mantiene cortados los alrededores de la vivienda en la que permanece atrincherado.