Coche de la Guardia Civil en Prado Negro. Pepe Marín
Vecinos de Prado Negro

«Estamos destrozados y solo pensamos en nuestra vecina Lourdes»

Los vecinos de Prado Negro lloran en las calles la muerte de un hombre muy conocido y suplican que su mujer no corra la misma suerte

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:05

Los residentes de Prado Negro están en vilo. Los llantos únicamente se ven interrumpidos por los rezos. «Estamos destrozados y solo pensamos en nuestra vecina ... Lourdes», indican. Ella es la mujer que permanece retenida este miércoles en una vivienda por un varón. El marido de Lourdes ha sido presuntamente asesinado por el secuestrador, también vecino del municipio.

