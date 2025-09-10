Los residentes de Prado Negro están en vilo. Los llantos únicamente se ven interrumpidos por los rezos. «Estamos destrozados y solo pensamos en nuestra vecina ... Lourdes», indican. Ella es la mujer que permanece retenida este miércoles en una vivienda por un varón. El marido de Lourdes ha sido presuntamente asesinado por el secuestrador, también vecino del municipio.

«Ojalá no le haga nada a ella. Qué asco de vida. Con lo bueno que es nuestro Juan», dice entre lágrimas una mujer. Cuentan que la pareja es muy querida y la convivencia con ellos era excepcional. No hablan igual del secuestrador, al que describen como alguien «extraño» que había dado problemas anteriormente. «Ya sabemos cómo es, está loco perdido. Pobretica nuestra Lourdes, lo que estará pasando con él en esa casa», indica otra mujer. Apuntan a que el hombre tenía «rifles o escopetas» en casa.

Testigos explican que pasadas las 15.00 horas estaba «esperándolos» y los ha «embestido con el coche». «Han forcejeado y lo ha matado. A ella se la ha llevado», manifiestan. Aseguran que víctima y verdugo se conocen desde pequeños y viven muy cerca. Hablan de algunos «problemas vecinales» causados por el presunto autor, pero jamás imaginaron un desenlace así. «Eran temas del campo, la víctima incluso había dejado de sembrar para no tener problemas. Si hubiera sido con alguien más lejano no nos afecta tanto, pero es que los conocemos a todos. Esto es inédito. Suplicamos que pare, ya ha hecho demasiado daño», apunta otro residente.

Algunos familiares de la víctima han estado en el lugar. «Los gritos se oían en todos lados», insisten los vecinos. Se los han llevado a domicilios de allegados para tranquilizarlos. Incluso algunos vecinos han tomado calmantes para sobrellevar la tarde. La desolación es palpable.