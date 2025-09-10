Un grupo de élite de la Guardia Civil llega desde Madrid para mediar en el secuestro

La Guardia Civil continúa trabajando para detener al hombre que este miércoles ha matado presuntamente a otro y se ha atrincherado con la mujer del ... fallecido. Además de los negociadores de la Comandancia de Granada, los primeros en activarse en este tipo de situaciones, hasta Prado Negro (pedanía de Huétor Santillán), hasta la localidad se ha desplazado la UEI (Unidad Especial de Intervención).

Se trata de la Unidad de élite de la Guardia Civil, especializada en operaciones de alto riesgo, como secuestros de rehenes.

La zona permanece acordonada y nadie puede aproximarse a la vivienda. Un dron sobrevuela el domicilio. El helicóptero del 061 permanece cerca del lugar por si en algún momento tiene que trasladar a la mujer retenida.

La Unidad Especial de Intervención actuó en Granada en mayo de 2024 cuando un hombre de 74 años se atrincheró con sus nietos en su vivienda de Huétor Tájar.