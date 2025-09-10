Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Agentes de la Guardia Civil en el lugar de los hechos. Pepe Marín

Un grupo de élite de la Guardia Civil llega desde Madrid para mediar en el secuestro

La Unidad Especial de Intervención se ha movilizado hasta Prado Negro para intentar que el hombre entre en razón

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:35

La Guardia Civil continúa trabajando para detener al hombre que este miércoles ha matado presuntamente a otro y se ha atrincherado con la mujer del ... fallecido. Además de los negociadores de la Comandancia de Granada, los primeros en activarse en este tipo de situaciones, hasta Prado Negro (pedanía de Huétor Santillán), hasta la localidad se ha desplazado la UEI (Unidad Especial de Intervención).

