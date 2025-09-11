El crimen de Prado Negro, hora a hora: un disparo, un secuestro y una madrugada de tensión

15.00 Se comete el homicidio en el anejo de Prado Negro. Un hombre de 61 años embiste con el coche a sus vecinos y luego dispara al varón, de 67 años, que muere en el vehículo.

15.30 Se atrinchera con la mujer del fallecido en su vivienda. La Guardia Civil se despliega por la zona. También Bomberos, Protección Civil y equipos sanitarios del 061, incluido un helicóptero

18.00 La Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil está ya en la zona, por si en algún momento tienen que entrar en la vivienda. El instituto armado negocia con el atrincherado

20.00 Familiares cercanos del fallecido llegan al anejo de Prado Negro. La Guardia Civil les deja acercarse a la vivienda a la espera de noticias, sin interferir con el trabajo policial

23.45 La negociación se mantiene en la vivienda, acordonada. Decenas de familiares esperan noticias fuera del cordón policial. Arranca una larga noche de vigilia.

03.45 Tras doce horas de secuestro, la Guardia Civil logra que el secuestrador deje salir a la mujer retenida. Está en aparente buen estado de salud. Se reencuentra con familiares y sale en una ambulancia.

04.30 La Guardia Civil accede a la vivienda y detiene al autor del homicidio. Se procede a su detención sin que se produzcan lesiones. Tiene 61 años. Es trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil de Granada.

07.30 Se procede al levantamiento del cadáver de Juan, el vecino de 67 años muerto de un disparo. Su cuerpo había quedado en la zona acordonada, en la que se negociaba con el atrincherado. Policía Científica está en la vivienda y analiza la escena del crimen.