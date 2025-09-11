El secuestrador de Prado Negro disparó a su víctima con una pistola y tenía licencia de armas

Los árboles abrazan el camino que desemboca en Prado Negro, pedanía de Huétor Santillán, uno de esos lugares que encandilan. Es inevitable pensar, mientras el ... verde acapara todo lo que alcanza nuestra vista, en la belleza de un paraje natural aún desconocido por muchos. Sin embargo, al llegar este jueves a la pedanía, en lugar de belleza había un abismo. Prado Negro vivió su jornada más dramática, con el asesinato de su vecino Juan y el secuestro de su mujer, Lourdes, durante 12 largas horas, hasta que la dejaron salir con vida. El presunto autor, Pedro, vecino de ambos, fue detenido por la Guardia Civil, que desplegó a 250 agentes de distintas unidades durante una jornada maratoniana y extenuante.

Una vez lograda la liberación de la mujer, toca conocer más detalles sobre lo sucedido. Víctima y verdugo viven justo al lado, en viviendas amplias, con piscina, en mitad del campo. La de Juan está situada un poco más alta. Están ubicadas, aproximadamente, a un kilómetro del núcleo de la localidad. El arrestado, de 61 años, supuestamente esperó a que la pareja llegara en su coche y colisionó su vehículo contra el suyo muy cerca de la entrada de ambos domicilios.

Después, según ha corroborado la Guardia Civil, disparó con un arma corta contra el conductor del vehículo, de 67 años de edad, y le causó la muerte. Unos vecinos encontraron el cuerpo. Lo llamaron varias veces, pero Juan no respondía. En un momento dado, el hijo de la víctima se acercó al lugar y, pese a los esfuerzos de los vecinos, alcanzó la escena del crimen.

Después del asesinato, el individuo, que cuenta con licencia de armas, bajó a la fuerza a la mujer y la llevó hasta su casa, donde la retuvo durante 12 horas. Amenazaba con disparar contra ella y contra sí mismo ante cualquier movimiento. El primer aviso sobre este hecho se recibió a las 15.00 horas. La Guardia Civil inició entonces un operativo para asegurar la zona, liberar a la mujer y detenerlo.

Media hora después, por la zona ya sobrevolaba un helicóptero del 061, que aterrizó en un descampado cercano por si tuviera que trasladar a alguien de urgencia. Los vecinos se alertaron; algunos creían que se había producido un incendio. Cuando se acercaron al precinto policial, comprobaron que era un tema bien distinto. Una vez supieron del destino fatal de su querido vecino, comenzaron los llantos y los rezos para que Lourdes saliera con vida.

250 agentes se trasladaron hasta la zona durante la jornada, con el apoyo de un equipo de la Unidad Especial de Intervención (UEI), un grupo de élite especialmente entrenado para actuar en este tipo de secuestros o en operaciones contra el terrorismo. En Prado Negro contenían la respiración. La oscuridad se apoderó del paraje. El cansancio hacía mella. El equipo negociador continuaba su labor, aislado para evitar contaminarse de información. Eran las 3.45 horas cuando lograron que el individuo dejara salir a la mujer, cuyo estado de salud, en general, es bueno. 45 minutos después, la Benemérita accedió a la vivienda y lo detuvo. No se produjeron lesiones. Fue trasladado a las dependencias de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Granada. Se le investiga por la presunta comisión de los delitos de asesinato con arma de fuego y detención ilegal.

El cuerpo de Juan permaneció todo el día en el coche. No se pudo realizar el levantamiento del cadáver hasta primera hora del jueves. La pareja tiene dos hijos. Tanto ellos como el resto de allegados lloraron hasta desfallecer durante la noche más larga que recuerdan. Tendrán que esperar a que concluya la autopsia para poder darle sepultura a su familiar.

Desavenencias vecinales

En cuanto a los motivos del crimen, los investigadores trabajan con la hipótesis de desavenencias vecinales. IDEAL ha podido saber que el detenido, Pedro, llevaba años obsesionado con Juan. Le molestaba que regara, por lo que este dejó de sembrar. También que hiciera obras «porque se estaba metiendo en su terreno», así que Juan las paralizó. Además, había protagonizado altercados en el ayuntamiento, donde acudía ocasionalmente, pues cobraba una ayuda. Algunos trabajadores, al parecer, se han sentido «amenazados» en algún momento. «Al final, el vecino ejemplar ha pagado el pato con un delincuente», indican fuentes municipales, que definen a la víctima como «el típico jubilado feliz que se dedicaba a su campo».

Por otra parte, Lourdes, que presenció el crimen de su marido y fue retenida después, llevaba un tiempo recuperándose de un problema de salud. Fue trasladada en ambulancia hasta un centro hospitalario. Solo ella sabe el infierno que vivió en aquella vivienda junto al verdugo de su marido.

En la mañana de este jueves, el trasiego en la pedanía era infinitamente menor. Solo permanecían en el lugar periodistas y agentes de la autoridad. La mayoría de vecinos han aguardado en sus casas, llorando a su vecino. Cabe destacar que hasta el lugar acordonado por la Guardia Civil ha llegado una mujer, Petra, amiga del detenido, que desconocía lo ocurrido. Estaba preocupada porque «no le cogía el teléfono». Una vez que la han informado del suceso, se ha marchado llorando. «Estoy muy triste. ¿Por qué ha hecho eso?», se preguntaba mientras caminaba en solitario.

Tres días de luto

El Ayuntamiento de Huétor Santillán ha decretado tres días de luto, hasta el 13 de septiembre, por la muerte de su vecino. Por otro lado, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha lamentado la «noche trágica» vivida «prácticamente en directo» en este pequeño núcleo de población granadino. Ha remarcado la actitud «sumamente agresiva» mantenida por el presunto homicida durante el transcurso de los acontecimientos.

Se ha congratulado, no obstante, de la «magnífica» intervención de la Guardia Civil, cuyos mediadores han conseguido que la mujer fuera liberada y que esta «tragedia no fuera a más».