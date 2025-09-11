Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Guardia Civil este jueves por la mañana en la zona acordonada. Blanca Rodríguez

El secuestrador de Prado Negro disparó a su víctima con una pistola y tenía licencia de armas

Unos 250 agentes de distintas unidades de la Guardia Civil trabajaron durante 12 horas hasta que dejó salir con vida a la mujer del fallecido

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:47

Los árboles abrazan el camino que desemboca en Prado Negro, pedanía de Huétor Santillán, uno de esos lugares que encandilan. Es inevitable pensar, mientras el ... verde acapara todo lo que alcanza nuestra vista, en la belleza de un paraje natural aún desconocido por muchos. Sin embargo, al llegar este jueves a la pedanía, en lugar de belleza había un abismo. Prado Negro vivió su jornada más dramática, con el asesinato de su vecino Juan y el secuestro de su mujer, Lourdes, durante 12 largas horas, hasta que la dejaron salir con vida. El presunto autor, Pedro, vecino de ambos, fue detenido por la Guardia Civil, que desplegó a 250 agentes de distintas unidades durante una jornada maratoniana y extenuante.

