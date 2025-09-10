El secuestrador chocó su coche contra el de la víctima, lo mató de un tiro y sacó a su mujer a la fuerza
Dos vecinos encontraron el cuerpo y divisaron la bala cerca del asiento del piloto
Granada
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:47
«Lo que hemos visto no lo vamos a olvidar en la vida». Son palabras de un vecino que trata de mantener la compostura. Él ... y otro residente del pueblo fueron los que han encontrado el cuerpo de Juan en su coche. «Nos han avisado de que algo había pasado y hemos subido. Al ver a Juan, lo he llamado varias veces, pero no respondía, estaba muerto. A ella la ha sacado a la fuerza», cuenta con el miedo aún metido en el cuerpo. «Si nos hubiera pillado, lo mismo también nos dispara a nosotros», ha añadido.
Los testigos han divisado una bala cerca del asiento del piloto, pero insisten en que no han tocado nada, conscientes de que la Policía Científica debe hacer su trabajo. En un momento dado, el hijo de la víctima ha llegado al lugar y han tratado de impedir que se encontrara la escena, pero les ha sido imposible detenerlo.
Testigos apuntan a que el secuestrador ha dejado en su propio coche «una libreta con los motivos por los que lo ha hecho», un extremo que tendrá que ser confirmado por la Guardia Civil. Los vecinos creen que lo ha hecho «por envidia».
Todos coinciden en que Pedro, el presunto homicida, estaba esperando a la pareja. «Ha embestido el coche, lo ha debido planear durante mucho tiempo. No le ha dejado ni que salga del vehículo, no le ha dejado casi defenderse», ha señalado un testigo.
Hay confusión sobre la hora a la que han ocurrido los hechos. En el pueblo, donde residen unos 100 habitantes, creen que ha sido sobre las 15:00 horas, aunque es probable que el crimen se haya cometido un rato antes.
