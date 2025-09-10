Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Familiares de la víctima en las inmediaciones de la vivienda donde está el atrincherado. Pepe Marín

El secuestrador chocó su coche contra el de la víctima, lo mató de un tiro y sacó a su mujer a la fuerza

Dos vecinos encontraron el cuerpo y divisaron la bala cerca del asiento del piloto

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:47

«Lo que hemos visto no lo vamos a olvidar en la vida». Son palabras de un vecino que trata de mantener la compostura. Él ... y otro residente del pueblo fueron los que han encontrado el cuerpo de Juan en su coche. «Nos han avisado de que algo había pasado y hemos subido. Al ver a Juan, lo he llamado varias veces, pero no respondía, estaba muerto. A ella la ha sacado a la fuerza», cuenta con el miedo aún metido en el cuerpo. «Si nos hubiera pillado, lo mismo también nos dispara a nosotros», ha añadido.

