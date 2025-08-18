Una investigación interna buscará si hubo fallos de prevención en la fábrica de aceite incendiada en Pinos Puente

La sindicatos abanderan una filosofía de «cultura preventiva» que reclama que se investigue cualquier incidente en un centro de trabajo, incluso los leves que no ... lleguen a cursar baja laboral, para tomar medidas correctoras. Con mucho más motivo defienden que hay que llegar hasta el fondo de las causas en una tragedia mortal como la que se ha sufrido en la fábrica de aceites Sierra Sur de Pinos Puente, tras una explosión y un incendio en el que murieron atrapados dos de sus profesionales. Por ello, independiente de la investigación judicial, UGT Granada ha solicitado una reunión de forma urgente del Comité de Seguridad y Salud de Aceites Sierra Sur, integrado por representantes sindicales y de la compañía aceitera que tiene sede en Alcalá la Real, para poner en marcha una investigación interna.

El sindicato ha solicitado la constitución de una comisión paritaria, para la investigación interna del accidente con los objetivos de conocer los motivos del siniestro, adoptar las medidas correctoras correspondientes para que no vuelva a producirse y poner en conocimiento de las autoridades competentes, tanto la Inspección de trabajo como el juzgado, las conclusiones del informe, según explica el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Granada, Francisco Ruiz Ruano. «Mañana mismo iniciaremos los primeros contactos para desarrollar el protocolo de trabajo», ha señalado Ruiz Ruano. La propia empresa Grupo Sierra Sur ha recordado que colabora ya con las autoridades «para esclarecer cuanto antes las circunstancias que han desencadenado esta tragedia en el lugar de trabajo, que como ya se ha podido constatar cumplía con todas las medidas de seguridad y prevención».

Por otra parte, en un comunicado conjunto tras el accidente mortal, los sindicatos CCOO y UGT han anunciado este lunes 18 de agosto que interpondrán la preceptiva denuncia ante la Inspección de trajo, y reclaman que se depuren las responsabilidades que correspondan. Ruiz Ruano ha recordado que con estas dos muertes de carácter laboral, se elevan a ocho los fallecidos por accidente laboral en la provincia de Granada en lo que llevamos de años -tres en este negro mes de agosto- unas cifras que son «inaceptables».

«Una sola muerte ya supone un fracaso del sistema preventivo, además de un drama tanto humano como laboral que trunca las expectativas de las personas y de sus familias«, ha subrayado.

«Hay que seguir exigiendo a las empresas un escrupuloso cumplimiento de los planes de seguridad y salud y de las evaluaciones de riesgos específicos de cada puesto de trabajo, es asimismo fundamental que las empresas verifiquen con asiduidad, el estado de instalaciones y maquinaria y adopten las medidas correctoras necesarias, para que las personas trabajadoras, desarrollen su actividad en un ambiente seguro, estas actuaciones unidas a un adecuado y permanente plan formativo para el personal de la empresa, permitirá bajar las tasas de siniestralidad laboral y crear una adecuada cultura preventiva», concluyen los sindicatos.

Las hipótesis

En el caso de la fábrica Sierra Sur, el ugetista recuerda que, el siniestro tuvo lugar alrededor de las dos de la mañana, en el turno de noche, en la zona de la extractora, donde se utiliza «hexano» como disolvente para la obtención de aceite a partir del orujo, «y aunque la causa exacta del accidente aún se desconoce, se manejan como posibles hipótesis una deflagración, pequeñas explosiones por bolsas de hexano o un incendio provocado por una fuga de este material, que es un hidrocarburo líquido, incoloro e inflamable».

Ante estos hechos, el representante de UGT FICA Granada exige a las empresas «un estricto y riguroso cumplimiento de los planes de seguridad y salud, así como de las evaluaciones de riesgos específicas de cada puesto de trabajo». Ruano ha subrayado la importancia de que estas evaluaciones sean revisadas y actualizadas de forma periódica, y que sean conocida por todos los trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de que las compañías verifiquen con asiduidad el estado de sus instalaciones y maquinaria, adoptando las medidas correctoras necesarias para garantizar un entorno de trabajo seguro. Estas acciones, unidas a un plan de formación preventivo adecuado y permanente para todo el personal, son fundamentales para reducir la siniestralidad laboral y fomentar una cultura preventiva sólida.

Por su parte, CCOO ha considerado este lunes «indignante la falta de cultura preventiva en algunas empresas de nuestra provincia». «No basta con tener protocolos, hay que formar e informar a los trabajadores de las medidas que les pueden salvar la vida», ha señalado CC OO. El sindicato ha incidido en «la necesidad urgente de un plan de acción de prevención de accidentes, instando a las Instituciones a realizar un análisis en profundidad para poder concluir que está pasando con la siniestralidad en el trabajo en Granada».

Ambos sindicatos han mostrado sus condolencias a familiares, compañeros y amigos de los trabajadores fallecidos.