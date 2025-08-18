Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La fábrica de aceite tras el siniestro mortal. Ariel C. Rojas
Accidente laboral mortal

Una investigación interna buscará si hubo fallos de prevención en la fábrica de aceite incendiada en Pinos Puente

El comité de Seguridad y Salud de Aceites Sierra Sur, integrado por empresa y sindicatos, se activa para aclarar las causas del siniestro

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:55

La sindicatos abanderan una filosofía de «cultura preventiva» que reclama que se investigue cualquier incidente en un centro de trabajo, incluso los leves que no ... lleguen a cursar baja laboral, para tomar medidas correctoras. Con mucho más motivo defienden que hay que llegar hasta el fondo de las causas en una tragedia mortal como la que se ha sufrido en la fábrica de aceites Sierra Sur de Pinos Puente, tras una explosión y un incendio en el que murieron atrapados dos de sus profesionales. Por ello, independiente de la investigación judicial, UGT Granada ha solicitado una reunión de forma urgente del Comité de Seguridad y Salud de Aceites Sierra Sur, integrado por representantes sindicales y de la compañía aceitera que tiene sede en Alcalá la Real, para poner en marcha una investigación interna.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El reventón térmico provocó el caos en las playas de Granada y obligó a desalojarlas
  2. 2

    «Desalojamos a unas cinco mil personas de la playa de Torrenueva en veinte minutos»
  3. 3

    Detienen a un joven por quemar y destrozar la iglesia de El Pozuelo, en Albuñol
  4. 4

    Rescatan a siete personas a la deriva en la Costa de Granada tras el reventón térmico
  5. 5 Mueren atrapados dos trabajadores en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente
  6. 6

    «Qué pena de Paquillo y Ramón, entraron a trabajar y no han salido»
  7. 7 Así vivieron los granadinos el reventón térmico en la Costa: los vídeos más impactantes
  8. 8

    Así ha quedado el interior de la iglesia destrozada en Albuñol
  9. 9

    Una madrugada de pánico en la feria: «Teníamos las llamas de 25 metros encima»
  10. 10 Las familias podrán recibir 2.400 euros por cada hijo menor a su cargo en 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una investigación interna buscará si hubo fallos de prevención en la fábrica de aceite incendiada en Pinos Puente

Una investigación interna buscará si hubo fallos de prevención en la fábrica de aceite incendiada en Pinos Puente