Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Instalaciones donde se produjo el incendio. Ariel C. Rojas

La empresa de los trabajadores fallecidos en Pinos Puente «colabora para esclarecer cuanto antes» el suceso

Desde el Grupo Empresarial Sierra Sur afirman estar «rotos por el dolor y la desolación», así como «devastados por los acontecimientos», y han querido expresar su «más sentido pésame a las familias y amigos de dos extraordinarias personas que nunca podremos olvidar»

Europa Press

Lunes, 18 de agosto 2025, 16:14

El Grupo Empresarial Sierra Sur ha lamentado el fallecimiento de dos de sus trabajadores --identificados como J.R.J. y F.J.R.-- en un incendio registrado en sus instalaciones de Pinos Puente (Granada), y ha subrayado que «colabora ya con las autoridades para esclarecer cuanto antes las circunstancias que han desencadenado esta tragedia en el lugar de trabajo», que se produjo durante la madrugada de este pasado domingo, 17 de agosto.

Así lo han resaltado desde el grupo empresarial en un comunicado con el que han querido unirse «al profundo desconsuelo de las familias» de dichos trabajadores fallecidos en un incendio en la referida instalación de Pinos Puente.

Desde el Grupo Empresarial Sierra Sur afirman estar «rotos por el dolor y la desolación», así como «devastados por los acontecimientos», y han querido expresar su «más sentido pésame a las familias y amigos de dos extraordinarias personas que nunca podremos olvidar».

Además, el Grupo Sierra Sur afirma que «ya se ha podido constatar» que el lugar donde se produjo el accidente «cumplía con todas las medidas de seguridad y prevención».

«Desde esta casa nos ponemos desde ya a la entera disposición de sus familiares para todo lo que necesiten en estos duros momentos, y les acompañamos en su dolor, que es el de todo el equipo humano que formamos Grupo Sierra Sur», concluye el comunicado de la entidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El reventón térmico provocó el caos en las playas de Granada y obligó a desalojarlas
  2. 2

    «Desalojamos a unas cinco mil personas de la playa de Torrenueva en veinte minutos»
  3. 3

    Detienen a un joven por quemar y destrozar la iglesia de El Pozuelo, en Albuñol
  4. 4

    Rescatan a siete personas a la deriva en la Costa de Granada tras el reventón térmico
  5. 5 Así vivieron los granadinos el reventón térmico en la Costa: los vídeos más impactantes
  6. 6 Mueren atrapados dos trabajadores en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente
  7. 7

    Así ha quedado el interior de la iglesia destrozada en Albuñol
  8. 8

    «Qué pena de Paquillo y Ramón, entraron a trabajar y no han salido»
  9. 9 Las paradisíacas cuevas de Granada que parecen sacadas de Santorini: «Es un lugar de ensueño»
  10. 10

    Así fue el reventón térmico en Granada: la hora clave, en cifras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La empresa de los trabajadores fallecidos en Pinos Puente «colabora para esclarecer cuanto antes» el suceso

La empresa de los trabajadores fallecidos en Pinos Puente «colabora para esclarecer cuanto antes» el suceso