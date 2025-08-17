Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de un vídeo grabado por los vecinos en el momento del desalojo del ferial. IDEAL
Incendio mortal en la fábrica de Pinos Puente

Una madrugada de pánico en la feria: «Teníamos las llamas de 25 metros encima»

La Policía Local de Pinos desalojaba a los 1.200 asistentes a un espectáculo de flamenco en el recinto ferial anexo a la fábrica en la que se vivía la tragedia

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Domingo, 17 de agosto 2025, 19:49

Eran las dos de la madrugada y acababa de comenzar la última de las actuaciones del XXIII Festival Flamenco Juan Cortés 'Coquillo' con el que ... se abrían las fiestas patronales de Pinos Puente cuando el jefe de la Policía Local, José Manuel Iglesias, irrumpía en el escenario. Micrófono en mano dio la voz de alarma: «Hace falta que con tranquilidad vayan abandonando el recinto, hay un incendio en la aceitera». De inmediato le interrumpieron los gritos de los 1.200 espectadores que se encontraban en el recinto ferial, muy cercano a la fábrica de aceite que había estallado en llamas tras una deflagración. «Sin prisa, sin prisa, sin prisa, vayan tranquilamente el recinto», repetía el jefe de Policía como puede verse en los vídeos de ese momento que grabaron los vecinos.

