Mueren dos personas en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente El fuego se generó pasadas las dos de la mañana y los alertantes aseguraban que habría personas atrapadas en el interior

Camilo Álvarez Granada Domingo, 17 de agosto 2025, 09:09 | Actualizado 09:35h.

Dos personas han fallecido tras un incendio generado de madrugada en una fábrica de aceite en Pinos Puente, según ha confirmado el servicio de emergencias 112 tras el aviso tanto de la Policía Local de Pinos Puente como de Bomberos de Granada.

El servicio de emergencias recibió más de una veintena de avisos pasadas las dos de la mañana de este domingo ante la gran cantidad de humo que salía de las instalaciones de Aceites y Orujera Sierra Sur, una fábrica de aceite en la calle Estación de Ferrocarril de la localidad pinera. De inmediato se movilizó a Bomberos de Granada, Guardia Civil, servicios sanitarios, Policía Local y a la Policía Autonómica.

A su llegada a la nave, los testigos señalaban que había dos personas en el interior de la fábrica atrapadas, al parecer dos trabajadores de la misma, a los que no conseguían localizar. Tras las labores de extinción, los servicios que intervinieron confirmaron que esas dos personas habían sido halladas fallecidas en el interior, de las que no han trascendido más datos por el momento.

Los Bomberos han señalado que se había derrumbado parte de la nave en llamas. Una vez apagado el fuego a primera hora de la mañana de este domingo, Bomberos de Granada señalaba que seguían existiendo muchos puntos calientes en el edificio.

Desde el 112 se ha informado del siniestro a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.