Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Trabajadores de la fábrica incendiada en Pinos Puente, tras el suceso.

Trabajadores de la fábrica incendiada en Pinos Puente, tras el suceso. Ariel C. Rojas
Incendio mortal en Pinos Puente

«Qué pena de Paquillo y Ramón, entraron a trabajar y no han salido»

Conmoción entre los trabajadores de la fábrica de aceite de Pinos Puente en la que han muerto dos trabajadores

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Domingo, 17 de agosto 2025, 11:19

Cabizbajos y apenados, los trabajadores de la fábrica de aceite lamentaban esta mañana el incendio en el que han perdido la vida dos de sus ... compañeros. Se trata de un hombre de 43 años, natural de Pinos Puente, Paquillo, y otro vecino de Alcalá la Real, de unos 55 años, Ramón. La conmoción es total en la fábrica y en los alrededores. El ir y venir de los trabajadores de la empresa durante la mañana de este domingo ha sido constante, pero también el mutismo de los trabajadores. La empresa ha emitido un comunicado en el que se unen al dolor de la familia y se muestran «rotos» por la tragedia que se ha llevado la vida de sus dos compañeros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un terremoto con epicentro en Vegas del Genil se siente en todo el Cinturón
  2. 2 Mueren dos trabajadores atrapados en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente
  3. 3 La ayuda de 930 euros al mes que pueden pedir ya miles de mayores de 52 años a la Seguridad Social
  4. 4 El fuego de un coche ardiendo en la autovía de la Costa provoca un incendio forestal
  5. 5

    La fortuna toca el Nevada Shopping con un cupón de 15 millones: «Al enterarme se me fue la cabeza»
  6. 6

    Un incendio en San Miguel Alto pone en alerta a Granada
  7. 7

    El pacto que apagó los fuegos de Pinos Puente tras el homicidio de Rafa
  8. 8

    Un guardia civil salva a un hombre de 89 años de morir ahogado en Salobreña
  9. 9 Los problemas económicos del Granada impiden inscribir a Faye, Arnaiz, Pascual y Hormigo
  10. 10

    Este Granada está tieso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Qué pena de Paquillo y Ramón, entraron a trabajar y no han salido»