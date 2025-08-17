«Qué pena de Paquillo y Ramón, entraron a trabajar y no han salido»

Cabizbajos y apenados, los trabajadores de la fábrica de aceite lamentaban esta mañana el incendio en el que han perdido la vida dos de sus ... compañeros. Se trata de un hombre de 43 años, natural de Pinos Puente, Paquillo, y otro vecino de Alcalá la Real, de unos 55 años, Ramón. La conmoción es total en la fábrica y en los alrededores. El ir y venir de los trabajadores de la empresa durante la mañana de este domingo ha sido constante, pero también el mutismo de los trabajadores. La empresa ha emitido un comunicado en el que se unen al dolor de la familia y se muestran «rotos» por la tragedia que se ha llevado la vida de sus dos compañeros.

Los dos empleados estaban en el turno de noche de una fábrica que permanece operativa las 24 horas del día. Ambos estaban trabajando de madrugada, cuando se originó un incendio que les ha costado la vida.

Las circunstancias del incendio se están investigando por parte de los Tedax de la Guardia Civil, que se hacen cargo de las pesquisas en casos de fuegos que no son forestales, así como por los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Benemérita. Los especialistas están en las naves de la compañía desde primera hora de la mañana.

Al parecer, y según las primeras informaciones, el fuego empezó en el tejado del edificio y se extendió al resto de las instalaciones. Los dos trabajadores debieron quedar atrapados y no pudieron salir del inmueble, como sí hicieron otros compañeros.

El alcalde de la localidad pinera, Enrique Medina, destacó a este periódico las medidas de seguridad de la empresa, que propiciaron que el fuego no fuera a más.

Los cuerpos sin vida de los dos trabajadores fueron hallados durante las labores de extinción por parte de los Bomberos de Granada. El levantamiento de los cuerpos ha tenido lugar a las 09.15 horas de la mañana y se han trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se les practicará la autopsia.