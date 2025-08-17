Pinos Puente suspende sus fiestas y decreta tres días de luto

Camilo Álvarez Granada Domingo, 17 de agosto 2025, 11:04 | Actualizado 11:16h. Comenta Compartir

El incendio con dos víctimas mortales registrado esta madrugada en una fábrica de aceite en Pinos Puente ha provocado la reacción inmediata del su Ayuntamiento, que ha decretado tres días de luto y ha suspendido todos los actos que había previsto por las fiestas de la Feria de Agosto.

Uno de los actos del programa era un festival flamenco que se celebró este sábado por la noche muy cerca de donde se originó el incendio, en el Recinto Ferial del Silo. Ante la magnitud del suceso, se procedió al desalojo inmediato de las personas que había allí congregadas.

Este domingo a primera hora se ha reunido la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pinos Puente y señalan lo siguente:

-El Ayuntamiento de Pinos Puente quiere expresar su más profundo pesar por el trágico incendio ocurrido en la madrugada del domingo, en el que perdieron la vida dos personas, uno de ellos vecino de nuestro municipio y el otro, vecino de Alcalá la Real. En nombre de toda la Corporación Municipal trasladamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a sus familiares y allegados en estos momentos tan dolorosos. También a Aceites Sierra Sur y a todos sus trabajadores y trabajadoras.

-Por unanimidad de todos los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal —PSOE, Izquierda Unida, Partido Popular, Vox y UIMPP— se ha acordado decretar tres días de luto oficial en el municipio, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en señal de duelo y respeto.

-Asimismo, se ha decidido suspender de manera inmediata todas las actividades y celebraciones previstas con motivo de la Feria de Agosto, que dio comienzo en la noche de ayer y que se prolongaba hasta el próximo día 24.

-El alcalde, en nombre de la Corporación Municipal, ha querido trasladar personalmente su pésame y afecto a las familias de las víctimas, reiterando que Pinos Puente está hoy unido en el dolor y en la solidaridad con todos los afectados por este trágico suceso.

