Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Perímetro de seguridad en la nave incendiada en Pinos Puente Ideal
Incendio en Pinos Puente

«Si explotan los depósitos, nos lleva a todos por delante»

La presencia de dos tanques con un líquido altamente explosivo complicó las tareas de extinción, pero Bomberos asegura que «funcionaron muy bien las medidas de protección contra incendios de la empresa, se activaron los rociadores para evitar que subiera la temperatura»

Camilo Álvarez
Mercedes Navarrete

Camilo Álvarez y Mercedes Navarrete

Granada

Domingo, 17 de agosto 2025, 13:28

Agentes de la Policía Local de Pinos Puente, entre ellos el jefe del cuerpo, José Manuel Iglesias, participaban en el dispositivo de seguridad que se ... había dispuesto para la velada flamenca que se celebraba el sábado por la noche en el recinto ferial del Silo. Uno de los agentes fue el primero en percatarse del incendio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un terremoto con epicentro en Vegas del Genil se siente en todo el Cinturón
  2. 2 Mueren dos trabajadores atrapados en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente
  3. 3 El fuego de un coche ardiendo en la autovía de la Costa provoca un incendio forestal
  4. 4 La ayuda de 930 euros al mes que pueden pedir ya miles de mayores de 52 años a la Seguridad Social
  5. 5

    La fortuna toca el Nevada Shopping con un cupón de 15 millones: «Al enterarme se me fue la cabeza»
  6. 6

    El pacto que apagó los fuegos de Pinos Puente tras el homicidio de Rafa
  7. 7

    Un incendio en San Miguel Alto pone en alerta a Granada
  8. 8

    «Qué pena de Paquillo y Ramón, entraron a trabajar y no han salido»
  9. 9

    Un guardia civil salva a un hombre de 89 años de morir ahogado en Salobreña
  10. 10 Pinos Puente suspende sus fiestas y decreta tres días de luto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Si explotan los depósitos, nos lleva a todos por delante»

«Si explotan los depósitos, nos lleva a todos por delante»