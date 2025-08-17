«Si explotan los depósitos, nos lleva a todos por delante»

Agentes de la Policía Local de Pinos Puente, entre ellos el jefe del cuerpo, José Manuel Iglesias, participaban en el dispositivo de seguridad que se ... había dispuesto para la velada flamenca que se celebraba el sábado por la noche en el recinto ferial del Silo. Uno de los agentes fue el primero en percatarse del incendio.

«Me dijo, parece que sale humo de allí, así que nos acercamos a comprobarlo», relata Iglesias. Cuando llegaron se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo y de inmediato dieron aviso al servicio coordinador de emergencias. En la puerta, un trabajador les alertó de que había compañeros atrapados dentro. «Quería entrar, pero lo frenamos al ver las llamas y la gran cantidad de humo. Había que esperar a que llegaran los bomberos. Los compañeros estaban muy nerviosos y hubo ataques de ansiedad», relata el jefe de la Policía Local de Pinos Puente.

El calor allí era «infernal» y las llamas avanzaban. Pero «pudo ser peor», admite Iglesias. Un técnico de la fábrica advirtió de que el peligro era aún mayor. En la fábrica había un depósito con 20.000 litros de un combustible llamado hexano que en contacto con las llamas «no arde sino que explota». Por eso urgió a los allí presentes a retirarse y formar un perímetro de seguridad de «al menos 200 metros». «Si esto explota nos lleva a todos por delante», le aseguró el trabajador de la fábrica.

Desde Bomberos de Granada apuntan en la misma dirección. La presencia de dos tanques con miles de litros de hexano complicaron las labores de extinción, por el peligro sustancial que suponía, al ser un líquido altamente «deflagrable», según señala sobre el terreno Simón Soriano, inspector de Bomberos.

Perímetro de seguridad

Ante este peligro potencial, la Guardia Civil procedió a delimitar la zona de seguridad mientras los bomberos se afanaban por conseguir controlar las llamas, algo que no ocurrió hasta poco después de las seis de la mañana. De forma paralela, los agentes de la Policía Local de Pinos Puente habían desalojado a los asistentes al festival flamenco en medio de un ambiente de cierta histeria, como se puede comprobar en algunos vídeos que circulan del momento.

La voracidad de las llamas a solo unos metros del recinto en el que se había celebrado la velada musical hizo que la tensión fuera en aumento, mientras en la fábrica los trabajadores que habían podido huir de del fuego esperaban noticias de los dos compañeros atrapados.

El incendio «fue impresionante» y la noche «muy intensa», resume el jefe de la Policía Local de Pinos Puente, que destaca la «extraordinaria» labor tanto de los Bomberos de Granada como de la Guardia Civil y de su propio cuerpo para trabajar en coordinación en un episodio que «tristemente se ha saldado con el fallecimiento de dos personas pero que pudo ser mucho peor».

Protocolos de seguridad

Soriano, responsable de Bomberos en el incendio en la mañana de este domingo, explica que durante el incendio se produjo una explosión que ha hecho que se caiga parte del tejado y colapsen algunas estructuras.

«Hemos visto que las medidas de protección contra incendios de la empresa han funcionado perfectamente bien. Había mucha acumulación de un hidrocarburo muy inflamable, pero los dos depósitos con más de 20.000 litros de producto se han protegido muy bien con los sistemas de rociadores automáticos, que han hecho que no siga aumentando la temperatura», resume Soriano. «Esos rociadores son los que han protegido la nave, si no, esto habría sido una tragedia», resume Soriano. Los Bomberos han hecho mediciones también en la zona para comprobar si hay algún tipo de fugas y asegurar así que no hay peligro en la zona

Los peligros del hexano

El hexano es un líquido incoloro con un olor parecido al del petróleo. El producto comercial generalmente contiene otros productos hidrocarbonados como isómeros de seis carbonos, benceno, algunos compuestos de 5 y 7 carbonos y otros con azufre, oxígeno, cloro o dobles ligaduras, aunque en menor proporción.

Se obtiene del petróleo. Forma parte de la gasolina de automóviles y es utilizado en la extracción de aceite de semillas, como disolvente en reacciones de polimerización y en la formulación de algunos productos adhesivos, lacas, cementos y pinturas. También se utiliza como desnaturalizante de alcohol y en termómetros para temperaturas bajas, en lugar de mercurio.