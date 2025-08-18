Los Bomberos creen que las víctimas de Pinos Puente trataron de apagar el fuego

Los dos trabajadores que fallecieron la madrugada de este pasado domingo en una fábrica de aceite de Pinos Puente podrían haber perdido la vida cuando ... se afanaban en apagar las primeras llamas que, según las pesquisas todavía provisionales, se habrían iniciado en una máquina de la factoría. A la espera de lo que depare la investigación de la Guardia Civil, es la principal hipótesis que manejaban los Bomberos de Granada, que tuvieron que esforzarse a fondo para sofocar el siniestro según explicó a IDEAL su jefe accidental, Jesús Cabrera. El responsable del servicio de extinción de la capital indicó que la muerte de los infortunados empleados pudo deberse a una explosión, escuchada en gran parte de la localidad, que se produjo cuando trataban de evitar que el fuego se propagase.

Fuentes de la empresa propietaria de las instalaciones, cuya plantilla estaba muy afligida por el fatídico suceso, también admitieron que los expertos manejaban la posibilidad de que las víctimas podrían haber intentado parar el incendio antes de que adquiriese una mayor dimensión.

No obstante, tanto los Bomberos como la sociedad insistieron que serán los especialistas de la Guardia Civil los que tienen encomendada la misión de aclarar que fue lo que pudo ocurrir en las naves de la Aceites y Orujera Sierra Sur de Pinos Puente.

Además, y como siempre que ocurre con las muertes que no son naturales, será la justicia la que tenga la última palabra.