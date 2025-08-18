Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Incendio con dos víctimas mortales en una fábrica de aceite de Pinos Puente.

Incendio con dos víctimas mortales en una fábrica de aceite de Pinos Puente. Ariel C. Rojas

Los Bomberos creen que las víctimas de Pinos Puente trataron de apagar el fuego

El responsable del servicio de extinción de la capital indicó que la muerte de los infortunados empleados pudo deberse a una explosión, escuchada en gran parte de la localidad, que se produjo cuando trataban de evitar que el fuego se propagase

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:24

Los dos trabajadores que fallecieron la madrugada de este pasado domingo en una fábrica de aceite de Pinos Puente podrían haber perdido la vida cuando ... se afanaban en apagar las primeras llamas que, según las pesquisas todavía provisionales, se habrían iniciado en una máquina de la factoría. A la espera de lo que depare la investigación de la Guardia Civil, es la principal hipótesis que manejaban los Bomberos de Granada, que tuvieron que esforzarse a fondo para sofocar el siniestro según explicó a IDEAL su jefe accidental, Jesús Cabrera. El responsable del servicio de extinción de la capital indicó que la muerte de los infortunados empleados pudo deberse a una explosión, escuchada en gran parte de la localidad, que se produjo cuando trataban de evitar que el fuego se propagase.

