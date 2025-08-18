El desconsuelo de Pinos Puente y Alcalá la Real por José Ramón y Paco

Ni Pinos Puente ni la localidad jiennense de Alcalá la Real, de donde eran naturales los trabajadores fallecidos en el incendio de la fábrica de ... aceite Sierra Sur del municipio granadino, tienen consuelo. La desgraciada muerte en accidente laboral de José Ramón y Paco, el primero de 55 años y natural de Alcalá la Real y el segundo de 43 años y vecino de Pinos Puente, ha supuesto un mazazo para familiares, amigos vecinos de estos profesionales y para su propia empresa, el grupo Sierra Sur, con sede en Alcalá la Real, que ayer les definía como «extraordinarias personas». La industria es propiedad del empresario Juan de Dios Gálvez.

MÁS INFORMACIÓN Los Bomberos creen que las víctimas de Pinos Puente trataron de apagar el fuego

Ambos fallecidos eran profesionales con una larga trayectoria en la fábrica granadina y muy queridos por sus compañeros, que ayer se mostraban desolados a las puertas del centro de trabajo. También durante toda la jornada en el tanatorio de la localidad de Pinos Puente, muy cerca de la fábrica donde se produjo la tragedia, familiares y amigos de Paco se concentraban para dar el pésame a la familia. «Era una bella persona, muy conocido en el pueblo y muy querido por todos», señalaban unos parientes, que no podían hablar más porque estaban destrozados. También entre sus compañeros de la fábrica el mutismo era absoluto. Sus caras y ojos llorosos, protegidos por gafas de sol, lo decían todos. Paco, según señalaron sus parientes, tenía dos hijos, el mayor de 16 años y otro más pequeño. «Era un gran amante de las motos, era su gran afición», apuntaban. En la fábrica calcularon que llevaba unas dos décadas.

«Serio y grande»

En cuanto al jiennense, sus compañeros apuntaban que llevaba unos quince año en la empresa. «José Ramón era un tío serio, grande y prudente; un luchador, lo que ha pasado es una desgracia muy grande». Así hablaba de la víctima un compañero suyo de trabajo de hace unos seis años, con el compartía vehículo en los desplazamientos que hacían a diario entre Alcalá la Real y Pinos Puente.

José Ramón trabajaba en la almazara en un sistema de correturnos. «Dos mañanas, dos tardes, dos noches y descansabas dos días, al menos así era cuando yo todavía compartía trabajo con él», contaba su excompañero. Rememoraba también que era muy aficionado al fútbol y que de joven había jugado de forma regular a baloncesto . «Era un forofo del Real Madrid; todo el día pegado a la radio». Era una persona «querida y conocida», insiste.

El fallecido estaba casado y no tenía hijos. Deja, además de esposa, a su padre, a su madre y una hermana. Precisamente su progenitor es un empresario conocido en Alcalá la Real pues en las décadas de los años 70 y 80 del pasado siglo se dedicó a tareas agrarias.

«Profundo desconsuelo»

El alcalde alcalaíno Marino Aguilera trasladaba sus condolencias y pesar a las familias de las víctimas y se solidarizaba con Pinos Puente, donde muchos de sus vecinos se trasladan diariamente a trabajar.

El grupo empresarial Sierra Sur, con sede en Alcalá la Real, emitió un comunicado en el que se declaraban «rotos por el dolor y la desolación» y se unían «al profundo desconsuelo de las familias de los compañeros fallecidos en nuestras instalaciones de Pinos Puente».

«Queremos expresar el pésame a las familias y amigos de dos extraordinarias personas que nunca podremos olvidar». Añadieron que la empresa colabora ya en la investigación del suceso. «Grupo Sierra Sur colabora ya con las autoridades para esclarecer cuanto antes las circunstancias que han desencadenado esta tragedia en el lugar de trabajo, que como ya se ha podido constatar cumplía con todas las medidas de seguridad y prevención», apuntó la empresa. El comunicado concluía así: «Desde esta casa nos ponemos desde ya a la entera disposición de sus familiares para todo lo que necesiten en estos duros momentos y les acompañamos en su dolor, que es el de todo el equipo humano de Grupo Sierra Sur. Descansad en paz, compañeros».