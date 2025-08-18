Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Compañeros de los trabajadores fallecidos en la puerta de la fábrica de Pinos Puente. Ariel C. Rojas
Incendio mortal en la fábrica de Pinos Puente

El desconsuelo de Pinos Puente y Alcalá la Real por José Ramón y Paco

Amigos y compañeros lloran a los trabajadores fallecidos en el incendio de la fábrica de Aceites Sierra Sur, a los que su empresa define como «extraordinarias personas»

Mercedes Navarrete
Remedios Morente

Mercedes Navarrete y Remedios Morente

Granada

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:24

Ni Pinos Puente ni la localidad jiennense de Alcalá la Real, de donde eran naturales los trabajadores fallecidos en el incendio de la fábrica de ... aceite Sierra Sur del municipio granadino, tienen consuelo. La desgraciada muerte en accidente laboral de José Ramón y Paco, el primero de 55 años y natural de Alcalá la Real y el segundo de 43 años y vecino de Pinos Puente, ha supuesto un mazazo para familiares, amigos vecinos de estos profesionales y para su propia empresa, el grupo Sierra Sur, con sede en Alcalá la Real, que ayer les definía como «extraordinarias personas». La industria es propiedad del empresario Juan de Dios Gálvez.

