Los otros enfrentamientos del clan granadino de los 'Mocos' este año

El clan de los 'Mocos', al que pertenece el hombre apuñalado el pasado sábado de madrugada en Santa Fe, ha sonado en repetidas investigaciones policiales ... este año. Durante los primeros meses se produjeron diversos enfrentamientos con otro grupo, los Gómez Castillo, que derivaron en diversas denuncias cruzadas. Hubo acusaciones de chivatazos, intentos de robo de plantas de marihuana y de okupación de una vivienda, un tiroteo sin heridos y el destrozo de vehículos. Varios ingredientes introducidos en una olla exprés que explotó el pasado 19 de marzo, con el tiroteo en la plaza Rey Badis en la que sí hubo un herido del segundo clan.

Según pudo saber este medio por fuentes conocedoras del caso, fueron numerosos los testigos que siguieron ese suceso desde sus ventanas. Sin embargo, a la hora de la verdad casi nadie quería hablar con la Policía Nacional sobre lo ocurrido «por miedo». Es interesante recordar los dos elementos que diferenciaron este tiroteo. Por un lado, quedó registrado en varias grabaciones, claves para avanzar en las pesquisas. Por otra parte, se hizo viral, generando una ola de indignación a nivel nacional por el uso de armas de fuego en plena calle.

En el caso de estos enfrentamientos, la Policía Nacional dio un paso firme el pasado 1 de abril, con un operativo que acabó con cinco arrestos en varias ubicaciones del distrito Norte de Granada. Tres de ellos estuvieron implicados, supuestamente, en los episodios de amenazas, agresiones y tiroteos acaecidos desde el pasado mes de febrero. Todos quedaron en libertad, pero investigados por los presuntos delitos de narcotráfico, posesión de armas y riña tumultuaria, según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El objetivo último de estos clanes, tal y como indican fuentes policiales, es hacerse con el control del tráfico de marihuana en la zona.