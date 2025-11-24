Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

En la imagen principal, Policía Nacional y Local y curiosos en la zona de un tiroteo registrado en febrero. En las otras fotografías, el arma empleada y un disparo que impactó contra una pared. IDEAL

Los otros enfrentamientos del clan granadino de los 'Mocos' este año

Durante los primeros meses de 2025 protagonizaron diversas reyertas con otro grupo del distrito Norte

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:57

Comenta

El clan de los 'Mocos', al que pertenece el hombre apuñalado el pasado sábado de madrugada en Santa Fe, ha sonado en repetidas investigaciones policiales ... este año. Durante los primeros meses se produjeron diversos enfrentamientos con otro grupo, los Gómez Castillo, que derivaron en diversas denuncias cruzadas. Hubo acusaciones de chivatazos, intentos de robo de plantas de marihuana y de okupación de una vivienda, un tiroteo sin heridos y el destrozo de vehículos. Varios ingredientes introducidos en una olla exprés que explotó el pasado 19 de marzo, con el tiroteo en la plaza Rey Badis en la que sí hubo un herido del segundo clan.

