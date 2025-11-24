Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nave en la que entró la Guardia Civil, en el polígono Juncaril. P. M.

Tres toneladas de hachís entre cartones en el polígono Juncaril: «Este negocio olía muy mal»

Trabajadores cercanos a la nave en la que fueron detenidas dos personas cuentan cómo operaba la supuesta empresa de reciclaje que escondía droga

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:57

Comenta

En la puerta de una nave cuatro operarios cargan mercancía en una furgoneta con rapidez. Su jornada laboral está apunto de acabar. La calle está ... vacía y la mayoría de persianas de las empresas que operan u operaban en esta calle están bajadas. Es una vía con poco tráfico, no es de las principales del polígono Juncaril. Hay poco movimiento de vehículos y menos meneo de personas. La vía, además, tiene forma de 'ele', por lo que está a la vista de muy pocos. «Se supone que era una nave de prensado de cartón, pero por aquí solo aparecía un camión cada dos o tres semanas. Era todo bastante raro», relata IDEAL uno de los pocos currantes de la zona que hay metido en faena. Él presenció cómo la Guardia Civil irrumpía en una de las naves vecinas, supuestamente dedicada al reciclaje. El motivo es un gran golpe al tráfico de hachís en Andalucía que tuvo lugar a finales de octubre en el municipio de Peligros. En total, 3,2 toneladas de droga —3.225 kilos de hachís—, que tienen un valor de 20 millones de euros.

