Tres toneladas de hachís entre cartones en el polígono Juncaril: «Este negocio olía muy mal»

En la puerta de una nave cuatro operarios cargan mercancía en una furgoneta con rapidez. Su jornada laboral está apunto de acabar. La calle está ... vacía y la mayoría de persianas de las empresas que operan u operaban en esta calle están bajadas. Es una vía con poco tráfico, no es de las principales del polígono Juncaril. Hay poco movimiento de vehículos y menos meneo de personas. La vía, además, tiene forma de 'ele', por lo que está a la vista de muy pocos. «Se supone que era una nave de prensado de cartón, pero por aquí solo aparecía un camión cada dos o tres semanas. Era todo bastante raro», relata IDEAL uno de los pocos currantes de la zona que hay metido en faena. Él presenció cómo la Guardia Civil irrumpía en una de las naves vecinas, supuestamente dedicada al reciclaje. El motivo es un gran golpe al tráfico de hachís en Andalucía que tuvo lugar a finales de octubre en el municipio de Peligros. En total, 3,2 toneladas de droga —3.225 kilos de hachís—, que tienen un valor de 20 millones de euros.

«Este negocio olía muy mal. Algo sospechábamos. Llegaba un camión, abrían la puerta y la volvían a cerrar rápidamente. Después el camión salía lleno de cartón prensado», afirman trabajadores del polígono Juncaril.

Los investigadores no quieren aportar, por el momento, más datos sobre esta operación, ya que sigue abierta y no se descartan más detenciones a la hora de ampliar el círculo de actuación de la banda. Y es que podemos hablar de una ruta abierta en el tráfico del hachís entre el continente africano y el europeo. La droga llegaba a Melilla y acababa en Granada, donde se llevó a cabo la operación que acabó con dos detenidos y una buena cantidad de hachís incautada. De hecho, es la segunda mayor incautación de este tipo de droga en la provincia en lo que va de año y una de las mayores aprehensiones de este tipo de sustancia procedente de la ciudad autónoma en los últimos años.

La droga fue localizada cuando embarcó en el Puerto de Málaga. Un camión que pronto levantó las sospechas de los agentes de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera. Los narcos hicieron todo lo posible por evitar ser descubiertos, por lo que la droga estaba embalada y tratada especialmente para intentar enmascarar el olor. Pero uno de los perros del servicio cinológico de la Guardia Civil ya confirmó su presencia en el vehículo. Los investigadores decidieron entonces seguir al camión para descubrir hacia dónde iba. Su destino era Granada. En concreto, el polígono de Juncaril, en el término municipal de Peligros. No se sabe si el destino final de la droga estaba aquí o iba a ser trasladada a otras partes de España o, incluso, el extranjero. Ahora habrá que investigar si se trata de una las nuevas rutas del hachís entre África y Europa o se trata de un hecho puntual.

Solo una operación mayor

La operación 'Sarcina' de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera acabó al final con la retirada del mercado de la droga de 3.225 kilos de hachís y con la detención de dos personas, que en esos momentos se encontraban en la nave ubicada en el polígono Juncaril. En este año, solo se conoce en la provincia de Granada una operación de más envergadura en lo que a hachís se refiere. Fue también a finales del mes de octubre, cuando agentes de la Policía Nacional siguieron a otro transporte que embarcó en Tánger con destino al Puerto de Algeciras. Por carretera llegó a otra nave industrial de una localidad del norte de Granada tras haber realizado el trayecto con numerosas medidas de seguridad. En esta ocasión, para asegurar la droga, los narcos utilizaron vehículos lanzadera que alertaban en caso de detectar cualquier presencia policial.

Los investigadores descubrieron que, tras varias filas de cajas de pimientos verdes había una estructura cerrada con paneles de madera a modo de caleta, donde se ocultaban aproximadamente unos 8.000 kilos de hachís. Finalmente se detuvo a 5 personas a las que se les imputaron los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Después de pasar a disposición de la autoridad judicial se decretó su inmediato ingreso en prisión.