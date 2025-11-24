Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos

Un miembro del clan de los 'Mocos' resultó herido de gravedad tras recibir varias puñaladas el pasado sábado de madrugada en una discoteca de Santa ... Fe. Según ha podido saber IDEAL por fuentes conocedoras del caso, los presuntos autores pertenecerían al clan de los 'Muos'. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil investiga los hechos. Por el momento no se han producido detenciones.

Los hechos ocurrieron en el local de ocio sobre las tres de la madrugada. La Agencia de Emergencias de Andalucía 112 no recibió ningún aviso por este tema, pero testigos señalan a este medio que hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios. También explican que la víctima no estaba sola, sino que se encontraba aproximadamente con otras tres personas, y el suceso ocurrió en la puerta de la discoteca. Precisan que el ataque se produjo «por la espalda, cuando el hombre estaba pagando», y podría estar enmarcado en un ajuste de cuentas por temas del pasado.

El herido fue trasladado en estado grave a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación de Granada. Fuentes sanitarias consultadas por este medio informan de que presentaba heridas de arma blanca en la cabeza, el tórax y el abdomen. Ha tenido que ser intervenido en dos ocasiones, pero su evolución es favorable y ya no precisa de respiración asistida.

Ante el revuelo que se formó en el centro hospitalario, con multitud de familiares de la víctima desde esa misma madrugada, la Policía Nacional reforzó su presencia de forma preventiva. No se produjo ningún altercado reseñable, por lo que ahora mismo no hay activo ningún dispositivo especial. Aún así, el personal de seguridad del hospital está alerta, especialmente de cara a las visitas a la UCI. Fuentes próximas a la investigación indican asimismo que en el distrito Norte la tensión es palpable por el miedo a posibles represalias.