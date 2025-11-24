Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada. Pepe Marín

Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos

Presenta heridas de arma blanca en cabeza, tórax y abdomen; aún no se han producido detenciones

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:50

Un miembro del clan de los 'Mocos' resultó herido de gravedad tras recibir varias puñaladas el pasado sábado de madrugada en una discoteca de Santa ... Fe. Según ha podido saber IDEAL por fuentes conocedoras del caso, los presuntos autores pertenecerían al clan de los 'Muos'. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil investiga los hechos. Por el momento no se han producido detenciones.

