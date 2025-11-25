Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Intervención de Guardia Civil y 061, en una imagen de archivo =61

Un accidente con varios heridos, entre ellos menores, dificulta el tránsito en la GR-30 a la altura de Ogíjares

La colisión entre dos vehículos se ha producido a las 7.20 horas

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 08:27

Comenta

Una colisión entre dos vehículos a primera hora de este martes en la GR-30 se ha saldado con varias personas heridas, algunas de ellas ... menores de edad, según ha informado el servicio de emergencias 112 tras recabar los testimonios de varios testigos del siniestro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

