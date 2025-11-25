Un accidente con varios heridos, entre ellos menores, dificulta el tránsito en la GR-30 a la altura de Ogíjares
La colisión entre dos vehículos se ha producido a las 7.20 horas
Granada
Martes, 25 de noviembre 2025, 08:27
Una colisión entre dos vehículos a primera hora de este martes en la GR-30 se ha saldado con varias personas heridas, algunas de ellas ... menores de edad, según ha informado el servicio de emergencias 112 tras recabar los testimonios de varios testigos del siniestro.
El accidente ha tenido lugar a las 7.20 horas de la mañana a unos 800 metros de la salida de Ogíjares, en sentido Granada. Se ha movilizado a Guardia Civil de Tráfico y a dos ambulancias, además de a operarios de mantenimiento de carreteras.
El percance ha provocado problemas de circulación en la zona durante más de una hora, pero la normalidad se ha ido recuperando progresivamente tras la retirada de los vehículos siniestrados.
