Entra en una cafetería de Granada, coge un cuchillo y amenaza a un camarero para llevarse el dinero

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a un varón de 47 años como presunto responsable de un robo con violencia o intimidación ... llevado a cabo en una cafetería ubicada en el Zaidín. Este accedió de forma sorpresiva al establecimiento y cogió un cuchillo con el que amenazó al único empleado que en ese momento se encontraba trabajando, obligándole a abrir la caja registradora para poder sustraer el dinero. El detenido, con múltiples antecedentes policiales, ha ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial.

La Policía Nacional ha detenido a un varón de 47 años como presunto responsable de un robo con violencia o intimidación llevado a cabo en una cafetería ubicada en el Zaidín. Los hechos se produjeron a las 22:00 horas cuando, de forma sorpresiva, esta persona entró al establecimiento y, sin mediar palabra, cogió un cuchillo de cocina con el que intimidó al único empleado que había allí. Amenazándole con el arma blanca, le obligó a abrir la caja registradora y se hizo con todo el dinero que había en ese momento, que eran aproximadamente 100 euros. En la terraza del local había también varios clientes que vieron entrar y salir a esta persona.

En grupo de investigación en sus pesquisas, una vez recibida la denuncia por parte del empleado, encontró otro hecho relacionado en hora y lugar con el robo de la cafetería. Minutos antes y a escasos metros del lugar se produjo un robo violento de idénticas características en un supermercado por el que fue identificado y detenido el mismo implicado en los hechos de la cafetería.

La investigación consiguió determinar que el responsable de los robos era la misma persona, por lo que se activó su búsqueda para volver a localizar y detener al autor, hecho que se produjo días más tarde en la zona de caleta.

El detenido, con múltiples antecedentes policiales por hechos de la misma naturaleza, ha sido enviado a prisión por orden de la autoridad judicial.