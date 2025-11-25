Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Atraco en una cafetería de Granada. Ideal

Entra en una cafetería de Granada, coge un cuchillo y amenaza a un camarero para llevarse el dinero

El detenido es un varón de 47 años que cuenta con múltiples antecedentes policiales por hechos de la misma naturaleza

C. L.

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:06

Comenta

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a un varón de 47 años como presunto responsable de un robo con violencia o intimidación ... llevado a cabo en una cafetería ubicada en el Zaidín. Este accedió de forma sorpresiva al establecimiento y cogió un cuchillo con el que amenazó al único empleado que en ese momento se encontraba trabajando, obligándole a abrir la caja registradora para poder sustraer el dinero. El detenido, con múltiples antecedentes policiales, ha ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial.

