Rescatan a siete personas a la deriva en la Costa de Granada tras el reventón térmico

El reventón térmico ha obligado a desalojar esta tarde las playas de la Costa Tropical. Sin embargo, Salvamento Maritimo y el Servicio Marítimo de la ... Guardia Civil, así como algunos particulares han rescatado al menos a siete personas que se encontraban a la deriva.

Las ráfagas intensas de viento y una tromba marina ha provocado que numerosos bañistas que se encontraban en el litoral quedaran a la deriva sin capacidad de retorno. A requerimiento de la central operativa de la Guardia Civil, el Servicio Marítimo del Cuerpo ha activado un dispositivo con despliegue urgente de patrullera en servicio para establecer las búsquedas, con especial intensidad en las zonas rompientes. Se han efectuado diversos rescates directos y acompañamientos coordinados con Salvamento Marítimo y socorrismo de playas, resultando un total de tres personas auxiliadas que se encontraban a la deriva frente a la Playa de la Joya (Torrenueva Costa) y el Salmonete en Carchuna, término de Motril. Todas las personas localizadas se encuentran a salvo.

Por otra parte, dos embarcaciones de Marina Motril han rescatado a 4 personas que viajaban en Kayak y una tabla de pádel surf. Los hechos tuvieron lugar sobre las 20.15 horas de la tarde.

Un velero ha rescatado a los usuarios que empleaban el kayak, mientras que una embarcación de 10 metros de eslora ha auxiliado a dos bañistas que se encontraban en la tabla. Todas ellas han sido trasladadas al puerto de Motril donde se han podido reencontrar con sus familiares, según explican fuentes de la base náutica.

Durante la noche, las tripulaciones de la Salvamar Gienah y del Helimer 215, ambas de Salvamento Marítimo, rastrean la zona afectada por la presencia de numerosos objetos flotantes y tablas de pádel surf a millas de la orilla.