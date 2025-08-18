Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rescatan a siete personas a la deriva en la Costa de Granada tras el reventón térmico

Un helicóptero y una salva mar rastrean las zonas afectadas por la presencia de objetos flotantes y tablas de pádel surf

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Lunes, 18 de agosto 2025, 08:18

El reventón térmico ha obligado a desalojar esta tarde las playas de la Costa Tropical. Sin embargo, Salvamento Maritimo y el Servicio Marítimo de la ... Guardia Civil, así como algunos particulares han rescatado al menos a siete personas que se encontraban a la deriva.

