Así fue el reventón térmico en Granada: la hora clave, en cifras

El reventón térmico que se vivió ayer en la Costa granadina dejós u reflejo en los datos de evolución meteorológicos, como demuestra la información ... que pone a disposición pública la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En apenas un par de horas, en las estaciones del organismo en el litoral se vivieron cambios de temperatura que superaron los tres grados centígrados y rachas de viento que llegaron a acercarse a los 100 kilómetros por hora.

En concreto, y en relación a la estación de medición situada en el Puerto de Motril, se registraron fuertes altibajos en los termómetros. Si a las siete de la tarde estos marcaban 34,3 grados, en apenas 60 minutos repuntaron en casi cinco grados hasta alcanzar los 39,4; en todo caso, cifras muy lejanas de las máximas registradas en el conjunto de la comunidad autónoma, que en muchos puntos superaron ayer los 45 grados. En la hora siguiente, volvieron a bajar hasta los 37,1, momento a partir del cual continuaron en una curva descendente sostenida.

También fue este lapso de dos horas en el que se registraron las rachas de viento más fuertes en la Costa Tropical. Durante todo el día, se habían mantenido por debajo de los 20 kilómetros por hora. A las siete de la tarde, en concreto, la más fuerte se quedó en 19 kilómetros por hora. A las ocho de la tarde, la cifra había escalado hasta los 67. A las ocho y diez se alcanzaron los 87.

Esta fue la segunda racha de viento más fuerte registrada en todo el entorno andaluz. La superó solamente la registrada en el entorno donde está situado el radiotelescopio de Sierra Nevada. Allí, el viento a esa hora llegó a alcanzar los 99 kilómetros por hora. En otros puntos de la Costa Tropical, los registros fueron algo más bajos que en Motril. Así ocurrió, por ejemplo, en Salobreña, con una racha máxima de viento a las ocho de la tarde que alcanzó los 74 kilómetros por hora.