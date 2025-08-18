Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Efectos del reventón en Motril.

Efectos del reventón en Motril.

Así fue el reventón térmico en Granada: la hora clave, en cifras

Las temperaturas escalaron casi en cinco grados antes de volver a bajar y las rachas de viento rozaron los 90 kilómetros por hora en la Costa Tropical

J. C.

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:18

El reventón térmico que se vivió ayer en la Costa granadina dejós u reflejo en los datos de evolución meteorológicos, como demuestra la información ... que pone a disposición pública la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En apenas un par de horas, en las estaciones del organismo en el litoral se vivieron cambios de temperatura que superaron los tres grados centígrados y rachas de viento que llegaron a acercarse a los 100 kilómetros por hora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El reventón térmico provocó el caos en las playas de Granada y obligó a desalojarlas
  2. 2

    Detienen a un joven por quemar y destrozar la iglesia de El Pozuelo, en Albuñol
  3. 3

    «Desalojamos a unas cinco mil personas de la playa de Torrenueva en veinte minutos»
  4. 4

    Rescatan a siete personas a la deriva en la Costa de Granada tras el reventón térmico
  5. 5 Mueren atrapados dos trabajadores en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente
  6. 6

    «Qué pena de Paquillo y Ramón, entraron a trabajar y no han salido»
  7. 7

    Así ha quedado el interior de la iglesia destrozada en Albuñol
  8. 8 Así vivieron los granadinos el reventón térmico en la Costa: los vídeos más impactantes
  9. 9

    «Si explotan los depósitos, nos lleva a todos por delante»
  10. 10 Las familias podrán recibir 2.400 euros por cada hijo menor a su cargo en 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Así fue el reventón térmico en Granada: la hora clave, en cifras