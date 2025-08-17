Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Viento en Playa Granada.

Viento en Playa Granada.

Un reventón térmico provoca el caos en las playas en la Costa y obliga a desalojarlas

Los servicios de socorrismo de Calahonda, Salobreña o Torrenueva atendieron numerosas emergencias durante 15 minutos

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:47

La Costa Tropical estaba viviendo una tarde cualquiera de agosto, con las playas llenas con miles de bañistas y el mar como un plato, cuando ... de repente, cerca de las ocho de la tarde un reventón térmico, con unos cálidos vientos «huracanados» que se prolongaron durante unos quince minutos, según los testigos, sorprendió al litoral provocando situaciones de desconcierto, caos y un susto mayúsculo en las playas, que tuvieron que ser desalojadas.

