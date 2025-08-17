Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las playas de la Costa Tropical.

«Desalojamos a unas cinco mil personas de la playa de Torrenueva en veinte minutos»

Un reventón térmico dislocó la rutina estival de la Costal Tropical

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Domingo, 17 de agosto 2025, 22:31

Un reventón térmico dislocó la rutina estival del domingo en la Costa Tropical. Para muestra, un botón: «Desalojamos a unas cinco mil personas de la ... playa de Torrenueva en veinte minutos», recordaba, en un tono casi de 'auto asombro', Fernando Morales, coordinador de Seguridad Ciudadana y de los socorristas que vigilan el litoral del municipio granadino, uno de los que sufrió el azote del súbito fenómeno meteorológico durante la tarde del hasta entonces tórrido 17 de agosto.

