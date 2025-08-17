Un reventón térmico dislocó la rutina estival del domingo en la Costa Tropical. Para muestra, un botón: «Desalojamos a unas cinco mil personas de la ... playa de Torrenueva en veinte minutos», recordaba, en un tono casi de 'auto asombro', Fernando Morales, coordinador de Seguridad Ciudadana y de los socorristas que vigilan el litoral del municipio granadino, uno de los que sufrió el azote del súbito fenómeno meteorológico durante la tarde del hasta entonces tórrido 17 de agosto.

Además, y con la ayuda de la Policía Local y Protección Civil, también tuvieron que evacuar a los conductores de los cientos de coches que estaban aparcados en el recinto ferial de la localidad. Y, entre una cosa y otra, ayudaron a llegar a la orilla a casi una decena de piragüistas y aficionados al paddle surf a los que la explosión de los elementos les pilló en el agua. Al cierre de esta edición, no había constancia de que se hubieran producido heridos en las poblaciones sacudidas con mayor ferocidad por el brusco pinchazo atmosférico, aunque sí hubo numerosos daños materiales.

Según los expertos, un reventón térmico es un evento que ocurre cuando una columna de aire frío, generada dentro de una tormenta, se desploma violentamente hacia el suelo y se expande en todas direcciones con vientos radiales. Duran poco, apenas un cuarto de hora, aunque pueden ser muy destructivos.

Pero es que aparte de esa violenta demostración de la naturaleza, la Costa de Granada también recibió la visita de dos tornados y una manga marina, según testigos presenciales. Y por si fuera poco, granizó.

El severo verano dejó paso a un torbellino casi invernal en un santiamén. Lo dicho, un desbarajuste total.