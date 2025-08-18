Así vivieron los granadinos el reventón térmico en la Costa: los vídeos más impactantes Decenas de usuarios han compartido a través de redes sociales imágenes y vídeos mostrando cómo se vivió todo en las playas de Granada

El domingo transcurría como cualquier otro de agosto en la costa de Granada. Sin embargo, en torno a las 20:00 horas, un reventón térmico puso en jaque a las playas de Motril provocando vientos muy cálidos y huracanados que se prolongaron durante 15 interminables minutos en los que el caos se apoderó de todo.

Un episodio inesperado que, además, estuvo acompañado de dos tornados y una manga marina. Sombrillas volando, tormentas de arena a pie de playa, embarcaciones que veían imposible regresar a la costa… Y multitud de peticiones de auxilio con rescates marítimos y el desalojo de miles de personas de las playas de la zona.

Ante un episodio de tal magnitud, centenares de personas no lo dudaron y sacaron su teléfono móvil para documentar todo lo que estaba sucediendo en la costa de Granada mediante vídeos e imágenes. Unos documentos gráficos que prácticamente desde que dio inicio el reventón térmico están subidas en diversas redes sociales como X, Instagram y TikTok y que no han tardado en volverse virales debido a lo impactantes que resultan.

Yo no sé si esto se considera huracán o que contra ha pasado en Playa Granada (Motril), pero lo que acabamos de vivir los que estábamos en la playa ha sido muy heavy. Espero que todos los bañistas estén bien… Han desalojado la playa rápido. pic.twitter.com/j6LiDvnxfe — Eva Ballesteros López (@Evaballesteeros) August 17, 2025

Uno de los vídeos que más reproducciones suma es el subido a X por Eva Ballesteros (@Evaballesteeros), que acumula ya casi 500.000 visualizaciones y más de 200 compartidos. «Yo no sé si esto se considera huracán o qué contra ha pasado en Playa Granada (Motril), pero lo que acabamos de vivir los que estábamos en la playa ha sido muy heavy», explicaba la usuaria en la publicación en la que mostraba un vídeo de lo sucedido.

Reventón térmico en la Costa de #Granada, con rachas de viento de 100 km/h y temperaturas de hasta 41°C a pie de playa pic.twitter.com/3hcIiXBK7Y — Samuel (@Samuel_MR17) August 17, 2025

Por su parte, Samuel (@Samuel_MR17) también compartió un vídeo en el que se podía apreciar el fuerte viento impactando en las palmeras de la playa. «Reventón térmico en la Costa de Granada, con rachas de viento de 100 km/g y temperaturas de hasta 41ºC a pie de playa», comentaba Samuel en su publicación.

Reventón térmico en la costa de granada , @TorrenuevaCosta @AEMET_Esp vientos tremendos a una temperatura altísima pic.twitter.com/CJ5OoTcWeZ — Miguel Gomez (@canhailla) August 17, 2025

Otros usuarios como Barba Bravo (@tane2009), Pablo (@PabloMuri9) y Miguel Gómez (@canhailla) también mostraron los efectos del revetón térmico tanto en la playa de Torrenueva Costa como en Playa Granada. Unos vídeos que en tan solo unas pocas horas ya acumulan miles y miles de reproducciones y que han causado un gran impacto en la red.